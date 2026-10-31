Đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng hai con số

Sáng 31/10, Tp.Đồng Nai tổ chức khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số – DigiFest Đồng Nai 2026, với chủ đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo – Từ chủ trương đến giá trị thực chất – Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Tp.Đồng Nai".

Đưa khoa học công nghệ trực tiếp vào tăng trưởng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai cho biết, với nền tảng công nghiệp phát triển, vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ cùng lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai phát biểu tại lễ khai mạc

Theo ông Út, trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố ước tăng 10,01%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,55% so với cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Nai chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Triển khai Nghị quyết số 57 và đặc biệt là Nghị quyết số 16 ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Tp.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu cho phát triển.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không, logistics, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kinh tế số.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai tham quan không gian trưng bày, nghe đại diện VNPT giới thiệu các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung vào ba định hướng trọng tâm. Trong đó, chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị thực chất, nâng cao năng lực cạnh tranh; chính quyền chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động nhận diện điểm nghẽn, phối hợp tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và kết quả đầu ra trong từng nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Út cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, trình diễn sản phẩm mà cần cùng thành phố nhận diện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và đồng hành triển khai.

UBND Tp.Đồng Nai cam kết tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, kết nối các nguồn lực, lựa chọn giải pháp phù hợp để thí điểm và từng bước nhân rộng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số – DigiFest Đồng Nai 2026.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đồng Nai cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trực tiếp vào quá trình tạo ra tăng trưởng, thay vì triển khai thành những chương trình riêng lẻ.

Theo Thứ trưởng, công nghệ phải xuất phát từ những bài toán thực tế, tạo ra giá trị cụ thể và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Về giải pháp, ông Phạm Đức Long đề nghị Đồng Nai tập trung nâng cao năng suất nền công nghiệp hiện hữu. Thành phố cần phối hợp với doanh nghiệp nhận diện những khâu làm gia tăng chi phí, hạn chế năng suất để lựa chọn giải pháp phù hợp như tự động hóa, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với đó, Đồng Nai cần thu hút có chọn lọc các ngành công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng lớn, năng lực công nghệ tốt và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đối với hoạt động của chính quyền, chuyển đổi số phải gắn với cải cách quy trình, phân định rõ trách nhiệm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ khai mạc

Đặc biệt, thành phố cần khai thác hiệu quả lợi thế từ sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao. Song song đó là chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường liên kết vùng.

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị địa phương lựa chọn những bài toán công nghệ ưu tiên, xác định rõ mục tiêu, đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn hoàn thành.

Trong đó, chính quyền giữ vai trò đặt hàng, kết nối; doanh nghiệp xác định nhu cầu; viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp giải pháp. Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối nguồn lực, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho Đồng Nai.

Chuyển đổi số phải tạo giá trị thực chất

Từ góc độ thể chế và quản trị, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với chiến lược phát triển và những bài toán thực tiễn của địa phương.

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc

Bà Hà nhấn mạnh ba vấn đề Tp.Đồng Nai cần tập trung thực hiện. Thứ nhất, kịp thời đổi mới thể chế và phương thức quản trị. Theo bà, Nghị quyết số 57 tạo định hướng quan trọng cho việc hoàn thiện pháp luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là tổ chức thực hiện hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kết nối và chia sẻ dữ liệu an toàn, đồng thời tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình mới.

Thứ hai, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Chuyển đổi số phải giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, minh bạch; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Thứ ba, tăng cường liên kết, hợp tác và đưa các sáng kiến vào thực tiễn. Những ý tưởng, giải pháp công nghệ cần được tiếp nối bằng các chương trình hành động cụ thể, có đơn vị chịu trách nhiệm và kết quả đo lường được.

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Đồng Nai tham quan, tìm hiểu các giải pháp công nghệ tại gian trưng bày của Viettel.

"Thành công của chuyển đổi số không chỉ được đo bằng công nghệ sở hữu, mà quan trọng hơn là những giá trị tạo ra cho nền kinh tế, xã hội và mỗi người dân", bà Lê Thu Hà nhấn mạnh.