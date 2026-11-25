Tiến sĩ Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thông tin về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế biển của Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau có trên 310 km bờ biển, vùng biển khai thác khoảng 120.000 km² và diện tích nuôi nhuyễn thể ven biển khoảng 2.200 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi biển công nghệ cao, nuôi hải sản lồng bè và các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 150.000 m³ thể tích nuôi hải sản lồng bè trên biển.

Trước áp lực suy giảm nguồn lợi thuỷ sản ven bờ và yêu cầu chuyển đổi sinh kế cho ngư dân, Cà Mau xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn là những động lực quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến phát triển kinh tế biển xanh, bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc.

Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực thuỷ sản, công nghệ sinh học, môi trường, chế biến sâu và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng kết nối với nhu cầu phát triển của Cà Mau.

Hai bên đã trao đổi các hướng hợp tác trọng tâm, gồm: nghiên cứu, sản xuất giống và phát triển nuôi biển công nghệ cao; ứng dụng công nghệ trong khai thác, chế biến, bảo quản thuỷ sản; công nghệ sinh học biển; quan trắc, bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Ngoài ra, hai bên cũng quan tâm hợp tác phát triển cảng biển, logistics, du lịch sinh thái biển và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, đề xuất hai bên xác định rõ chủ thể, cấp độ và nội dung hợp tác; chú trọng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý, sản xuất.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, phát biểu tại buổi làm việc.

Nhà trường mong muốn phối hợp xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ có khả năng chuyển giao, nhất là các mô hình sản xuất giống công nghệ cao, chế biến và bảo quản thuỷ sản; đồng thời tổ chức hội thảo, diễn đàn kết nối trong năm 2027.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng, để hợp tác đạt hiệu quả, hai bên cần lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên, phù hợp nguồn lực, có khả năng triển khai và sản phẩm đầu ra cụ thể. Trên cơ sở kết quả bước đầu, từng bước mở rộng quy mô, phạm vi hợp tác.

Buổi làm việc mở ra cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh với cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thế mạnh về kinh tế biển, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển của Cà Mau./.