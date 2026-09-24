Đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng

Tỉnh đề cao quyết tâm và đang nỗ lực, đẩy nhanh các giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” để tạo động lực mạnh mẽ, thực chất đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW bằng giá trị thực

Chương trình Ngày hội Công nghệ số với chủ đề “Khám phá tương lai - Sáng tạo với AI và Robotics” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Quỹ Dariu (Thụy Sĩ) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long tổ chức.

Quán triệt và đi vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không thể dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ hay đầu tư hạ tầng đơn thuần, mà phải tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thực chất, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Thực hiện quan điểm trên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã chỉ đạo, điều hành đến các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, yêu cầu phải khẩn trương rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và kết nối hiệu quả dữ liệu dùng chung trong toàn hệ thống chính trị; lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Để cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Ban Chỉ đạo 57 tỉnh Vĩnh Long đã sớm ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 22/7/2026 về mở đợt cao điểm "100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Theo chỉ đạo và sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, hệ thống giám sát thời gian thực của tỉnh đã ghi nhận 149 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành được 85 chỉ tiêu, đang tiếp tục đôn đốc thực hiện 64 chỉ tiêu còn lại và theo dõi sát tiến độ của 309 nhiệm vụ, đề tài khoa học ứng dụng.

Chương trình Ngày hội Công nghệ số với chủ đề “Khám phá tương lai - Sáng tạo với AI và Robotics” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Quỹ Dariu (Thụy Sĩ) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long tổ chức.

Sự quyết liệt chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo tỉnh trong công tác quản trị, địa phương đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính số. Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 693.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt tới 690.535 hồ sơ. Tỉnh đã giải quyết 695.999 hồ sơ, với tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 98,86%. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu quản trị công của Vĩnh Long đã vượt mức ấn định của Trung ương, điển hình như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,28% so với mốc 80% được giao; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 96,87% so với chỉ tiêu 60%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đạt 99,96% so với chỉ tiêu 90%; cùng với tỷ lệ đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt mức tuyệt đối 100%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, đi đôi với quá trình số hóa, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát diện rộng 864 thủ tục hành chính theo 11 Nghị quyết của Chính phủ. Qua đó, tỉnh đã thực hiện phân cấp 142 thủ tục, phân quyền 31 thủ tục, bãi bỏ 258 thủ tục (trong đó có 46 điều kiện kinh doanh không còn phù hợp) và đơn giản hóa quy trình đối với 387 thủ tục khác. Giải pháp này đã giúp cắt giảm trung bình 27,5% chi phí tuân thủ và 19,1% thời gian giải quyết cho tổ chức, cá nhân. Để củng cố năng lực thực thi công vụ trên môi trường số, tỉnh đã cấp phát 20.011 chữ ký số chuyên dùng và chữ ký số tập trung; đồng thời tổ chức 64 lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 40.202 lượt cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Xóa “điểm nghẽn” tăng nguồn lực bứt phá

Chương trình Ngày hội Công nghệ số với chủ đề “Khám phá tương lai - Sáng tạo với AI và Robotics” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Quỹ Dariu (Thụy Sĩ) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long tổ chức.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nhưng với Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, tỉnh Vĩnh Long mới đạt 38,93 điểm, xếp hạng 17/34 tỉnh, thành phố. Đánh giá báo cáo PII chính là "thước đo" thực trạng phát triển dựa trên nền tảng tri thức. Vì vậy, tỉnh thẳng thắn nhìn nhận chỉ ra 5 chỉ số thành phần còn hạn chế làm kéo giảm thứ hạng chung của địa phương, bao gồm: kết quả học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; chỉ số quản trị điện tử; tỷ lệ tín dụng cấp cho khu vực tư nhân trên 1.000 lao động; mật độ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân; và tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, để khắc phục các hạn chế, UBND tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo số 13166/UBND-KGVX ngày 04/9/2026, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cấp. Quan điểm điều hành xuyên suốt của UBND tỉnh được quán triệt là phân công rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm đầu ra, rõ tiến độ và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu số liệu, thiếu tài liệu minh chứng hay chậm cung cấp thông tin. Đồng thời, việc triển khai cải thiện Chỉ số PII phải bảo đảm tính đồng bộ, thực chất và gắn kết chặt chẽ với các bộ chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, quản trị công khác, như: PCI, PAPI, PAR INDEX và DTI.

Hướng dẫn tiểu thương chợ Cầu Xây, xã Song Lộc quét QR thanh toán theo Chương trình thực hiện "Chợ 4.0" của tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã triển khai phương án phân công chiến lược cho từng cơ quan đầu mối. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp nâng cao chỉ số quản trị điện tử thông qua việc xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu và tăng cường khai thác các nền tảng số dùng chung.

Ông Trần Quốc Tuấn Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về nâng cao Chỉ số PII, ngành công thương đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh về nhóm giải pháp tập trung vào phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. Ngành tham mưu tỉnh đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành; trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông - thủy sản, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và điện tử để phát triển công nghiệp xanh và bền vững. Cùng đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ hoàn thiện kết nối các hệ thống trực tuyến (như eCoSys), cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy, ngành giáo dục tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch và sớm triển khai thực hiện công tác củng cố đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phối hợp cùng các đơn vị chức năng đẩy mạnh giáo dục STEM và nghiên cứu sáng tạo trong trường học; đồng thời phối hợp nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Cùng với việc xử lý các chỉ số quản trị, tỉnh Vĩnh Long đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng văn hóa khởi nghiệp và tạo dựng môi trường nâng đỡ các ý tưởng sáng tạo từ cơ sở. Tỉnh ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 27/8/2026 về "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo năm 2026". Theo đó, tỉnh tập trung nâng chất hệ thống truyền thông số đa nền tảng thuộc Không gian thương hiệu và Công nghệ, nhằm tạo kênh kết nối chính thống giữa nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng startup.

Hướng dẫn tiểu thương chợ Cầu Xây, xã Song Lộc (Vĩnh Long) quét QR thanh toán theo Chương trình thực hiện "Chợ 4.0" của tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh triển khai các chuỗi đào tạo chuyên sâu như: "Chương trình Tiền ươm tạo - Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp", trang bị tư duy thiết kế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh, sinh viên; "Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp" nâng cao năng lực quản trị rủi ro, cố vấn 1:1 và hỗ trợ gọi vốn qua Ngày hội trình diễn dự án Demo Day; cùng với những khóa học "Khởi sự kinh doanh trực tuyến - Kỷ nguyên AI" hỗ trợ các chủ thể xây dựng thương hiệu và triển khai marketing số.

Song song đó, tỉnh tích cực hỗ trợ các dự án tham gia các sự kiện quy mô lớn như Techfest, InnoEX, Startup Wheel và chuẩn bị tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vĩnh Long 2026 cấp tỉnh. Về mặt chính sách, tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi các quy định không còn phù hợp, chủ động tham mưu cơ chế mới, nhằm giảm rào cản đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời tổ chức tôn vinh, trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và chuyên gia hỗ trợ.

Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu bứt phá vươn lên đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PII trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh phấn đấu duy trì vận hành ít nhất 3 vườn ươm hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo; vận động và hỗ trợ phát triển ít nhất 2 doanh nghiệp khoa học công nghệ và 1 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp Các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho tối thiểu 50 cá nhân về khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng AI và kỹ năng kinh doanh số; đồng thời thương mại hóa thành công 5 sản phẩm đổi mới sáng tạo từ nguồn tài nguyên bản địa.

Với quyết tâm chính trị và sự nhất quán từ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự thực thi các chương trình, giải pháp sát thực của các ngành, các cấp, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển thực chất, tạo tiền đề vững chắc đưa Vĩnh Long trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo năng động hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên mới.