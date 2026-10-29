Đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Đây là chỉ đạo của ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chiều 29/10.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị, trong thời gian cuối năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười tiếp tục rà soát lại toàn bộ bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; rà soát lại các chỉ tiêu, những chỉ tiêu chưa đạt phải quyết liệt thực hiện các giải pháp để đạt kết quả cao nhất; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn khoa học công nghệ. Xã quan tâm đối thoại với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tháo gỡ khó khăn đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương; tăng cường quản lý đất đai, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, không để lãng phí, xuống cấp; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, xã Tháp Mười cần có giải pháp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đổi mới phương thức lãnh đạo và trong doanh nghiệp; nguồn vốn khoa học công nghệ phải được đầu tư để tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị. Đồng thời, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số phải xuống tới người dân, doanh nghiệp, xã cần hỗ trợ để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại tuyến N2.

Ông Lương Văn Ngoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tháp Mười, cho biết, từ nay đến cuối năm, xã tăng cường quản lý thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ thuế, khai thác các nguồn thu theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Xã đẩy nhanh tiến độ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên; tăng cường sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; quan tâm đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, cơ sở y tế; rà soát, đề xuất bổ sung nhân lực, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chủ động nắm tình hình, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tính đến ngày 22/10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu. Nông nghiệp được quan tâm tái cơ cấu, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ với 6.530 ha liên kết sản xuất, đạt 101,08%; công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số vùng trồng được quan tâm. Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển, nhất là ngành may mặc, giày da, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động; thương mại - dịch vụ được duy trì ổn định.

Nút giao cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đang thi công.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 6.340 hồ sơ, trong đó 6.154 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, đạt 97,07%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%; thanh toán trực tuyến đạt 100% đối với thủ tục có cấu hình thanh toán trực tuyến.

Xã cũng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; kiện toàn 12 tổ công nghệ số cộng đồng sau sắp xếp ấp; triển khai các chính sách hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; rà soát nhu cầu bổ sung bản quyền phần mềm; xây dựng Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số và kế hoạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn". Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển chính quyền số và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát một số dự án giao thông, công nghiệp khu vực Tân Phước, Tháp Mười.