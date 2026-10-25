Đưa Khe Sanh từ chiến trường nổi tiếng thế giới trở thành điểm đến của hòa bình, giao thương và thịnh vượng (*)

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: L.T

Kính thưa đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương!

Kính thưa các vị khách quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp!

Thưa đồng bào, đồng chí cùng toàn thể quý vị đại biểu và du khách gần xa!

Hôm nay, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, trên cao nguyên Khe Sanh lộng gió, trong hương thơm của những vườn cà phê đang mùa quả chín, chúng ta cùng hội tụ về đây để khai mạc chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” - một điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào thân ái nhất!

Kính thưa toàn thể quý vị!

Khe Sanh là vùng đất hội tụ ba giá trị đặc biệt, hiếm có: Thứ nhất, Khe Sanh là một vùng đất lịch sử nổi tiếng thế giới. Nơi đây gắn liền với Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, một trong những cuộc đối đầu quân sự khốc liệt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế, từng được so sánh với Điện Biên Phủ. Nhiều thập niên sau chiến tranh, địa danh Khe Sanh vẫn được nhắc đến trong diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Lịch sử đã tạo nên một Khe Sanh có sức nhận diện quốc tế đặc biệt mà không phải vùng đất nào cũng có được.

Thứ hai, Khe Sanh là cao nguyên có khí hậu và cảnh quan đặc sắc. Giữa miền Trung nắng gió, Khe Sanh có khí hậu mát mẻ, những thung lũng xanh, đồi núi trùng điệp và những cánh rừng phong hương đỏ rực vào dịp cuối năm, được ví như một châu Âu thu nhỏ. Đây là lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi rừng, bổ sung cho các sản phẩm du lịch biển, đảo và hang động của Quảng Trị.

Thứ ba, Khe Sanh là cửa ngõ giao thương quốc tế trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Nằm trên Quốc lộ 9, gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar, Khe Sanh có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, du lịch.

Với ba giá trị đặc biệt đó, Khe Sanh không chỉ là vùng đất lịch sử mà còn có tiềm năng trở thành một cực phát triển kinh tế, du lịch và thương mại của Quảng Trị. Điều quan trọng là phải chuyển hóa giá trị lịch sử thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh từ một chiến trường nổi tiếng thế giới trở thành điểm đến của hòa bình, giao thương và thịnh vượng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hương vị cà phê Khe Sanh không chỉ là sự kết tinh của đất trời, của mồ hôi và công sức bao thế hệ, mà còn mang trong mình giá trị của hòa bình - Ảnh: L.T

Kính thưa toàn thể quý vị!

Một hướng đi cụ thể để hiện thực hóa khát vọng ấy chính là phát huy giá trị của cà phê Khe Sanh - loài cây đã bén rễ trên vùng đất này tròn 100 năm, gắn bó với sương núi, nắng gió Trường Sơn và trở thành một phần bản sắc của con người nơi đây.

Hành trình 100 năm cà phê Khe Sanh cũng là câu chuyện xúc động về sức sống và sự hồi sinh sau chiến tranh. Từ những công nhân xây dựng Nông trường Cà phê năm 1978, đến bao thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô và bà con nông dân, bằng ý chí kiên cường và đôi bàn tay cần cù, họ đã hồi sinh màu xanh trên những vùng đất từng bị bom đạn cày xới, biến những đồi đất khô cằn thành những nương cà phê Arabica trĩu quả.

Nếu lịch sử đã làm nên một Khe Sanh kiên cường trong chiến tranh, thì chính những con người ấy đang làm nên một Khe Sanh đầy sức sống trong hòa bình.

Hương vị cà phê hôm nay không chỉ là sự kết tinh của đất trời, của mồ hôi và công sức bao thế hệ, mà còn mang trong mình giá trị của hòa bình. Nơi từng vang tiếng súng, hôm nay vang tiếng cười; nơi từng chứng kiến sự đối đầu, hôm nay mở ra giao thương, hợp tác và hữu nghị.

Chính vì vậy, cà phê Khe Sanh không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, mà còn là câu chuyện kết nối lịch sử với văn hóa, con người và tương lai phát triển. Chúng ta cần đưa cà phê Khe Sanh trở thành một thương hiệu mang giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch và hòa bình, có sức lan tỏa trên thị trường quốc tế.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cam kết: Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế tham gia phát triển vùng đất Khe Sanh - Ảnh: L.T

Kính thưa toàn thể quý vị!

Đến nay, cà phê Khe Sanh đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nguồn sinh kế quan trọng của hàng nghìn hộ dân. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, được vinh danh tại các cuộc thi cà phê đặc sản và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Chính vì vậy, khẩu hiệu “Make Coffee, Not War” - “Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh”, vang lên từ vùng đất lịch sử Khe Sanh, mang một thông điệp đặc biệt sâu sắc. Chúng ta mong muốn bạn bè quốc tế biết đến Khe Sanh không chỉ qua những trang sử chiến tranh, mà bằng một hình ảnh mới: một cao nguyên xanh mát mang vẻ đẹp châu Âu giữa miền Trung nắng gió; một vùng đất ngát hương cà phê, giàu bản sắc, lòng hiếu khách; và trên hết, một biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng.

Kỷ niệm 100 năm cây cà phê đến với Khe Sanh là để tri ân quá khứ, nhưng quan trọng hơn là mở ra một tương lai mới. Để thực hiện điều đó, Tỉnh Quảng Trị đã xác định ba định hướng phát triển cà phê Khe Sanh:

Thứ nhất, lấy chất lượng làm nền tảng, lấy bản sắc và sự khác biệt làm lợi thế cạnh tranh, từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh có vị thế trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, đặt người trồng và người chế biến cà phê vào trung tâm chuỗi giá trị; thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

Thứ ba, gắn phát triển cà phê với văn hóa, lịch sử và du lịch; biến những đồi cà phê, cánh đồng điện gió, bản làng Vân Kiều, Pa Cô và các di tích lịch sử trên tuyến Đường 9 thành những hành trình trải nghiệm đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế cùng tham gia phát triển vùng đất này.

Đặc biệt, tôi mong muốn thế hệ trẻ Quảng Trị, nhất là những người con Khe Sanh, tiếp nối tâm huyết và thành quả của các thế hệ đi trước, đưa cà phê quê hương ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các hoạt động của lễ hội - Ảnh: L.T

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí!

Có lẽ không có hình ảnh nào đẹp và ý nghĩa hơn khi ngay trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn chiến tranh, hôm nay, những người bạn từ khắp nơi trên thế giới có thể cùng ngồi bên nhau, thưởng thức một tách cà phê, sẻ chia những câu chuyện về hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó chính là biểu tượng đẹp nhất cho sự chuyển mình của Khe Sanh - từ một vùng đất chiến tranh trở thành nơi kết nối con người, văn hóa và những cơ hội hợp tác.

Hãy để những hạt cà phê Khe Sanh mang theo hương vị núi rừng Trường Sơn, thông điệp hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên của Quảng Trị lan tỏa đến bạn bè năm châu, mở ra một tương lai hợp tác, phát triển và thịnh vượng!

Với niềm tự hào và tin tưởng đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” với chủ đề “Cà phê Khe Sanh - Hương vị Hòa bình”!

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, toàn thể đồng bào và du khách sức khỏe, hạnh phúc và những trải nghiệm đáng nhớ tại cao nguyên Khe Sanh!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.