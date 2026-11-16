Đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ngành xây dựng
“Mỗi công trình phải tạo thêm năng lực cho nền kinh tế, mỗi tiến bộ công nghệ phải góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ tốt hơn cuộc sống của nhân dân” là yêu cầu Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh tại Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-ket-qua-nghien-cuu-vao-thuc-tien-nganh-xay-dung-246261116222734347.htm