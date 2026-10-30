Đưa kết quả nghiên cứu khoa học đến cơ sở, lắng nghe nhu cầu từ thực tiễn

Hội thảo nhằm kết nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đồng thời tiếp nhận nhu cầu thực tiễn để đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ Đại học Cần Thơ, lãnh đạo UBND xã Long Phú Thuận, cùng hơn 90 đại biểu là người dân, đại diện hợp tác xã, hội quán trên địa bàn xã.

Tại hội thảo, đại diện Phòng Khoa học giới thiệu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang triển khai, những thành tựu và hạn chế tại vùng phía Tây của tỉnh. Đại diện Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình bày chính sách hỗ trợ và các giải pháp duy trì, phát triển nhãn hiệu cộng đồng tại khu vực này.

Quang cảnh Hội thảo khoa học giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2026 tại xã Long Phú Thuận.

Gắn với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Bệnh học Thủy sản, Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ trình bày tham luận về phòng ngừa bệnh hại quan trọng trong nuôi thủy sản lồng bè; Tiến sĩ Nguyễn Văn Triều, Trường Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ giới thiệu ứng dụng công nghệ tuần hoàn trong sản xuất giống thủy sản. Các nội dung hướng đến cung cấp kiến thức, giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sản xuất, giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp trao đổi với đại biểu về nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đậm cho biết, trước khi tổ chức hội thảo, Sở KH&CN đã lựa chọn kỹ các kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng, gắn với đặc điểm sản xuất của địa phương. Những giải pháp có kết quả nổi bật được giới thiệu nhằm tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, xem xét khả năng áp dụng vào thực tế.

Bên cạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu, Sở mong muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của người dân, người chăn nuôi, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đây là cơ sở để ngành xác định những vấn đề cần nghiên cứu, đặt hàng các nhà khoa học giải quyết, góp phần tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và lợi nhuận.

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm cũng đề nghị bà con mạnh dạn nêu những bài toán phát sinh trong sản xuất, nhất là các trở ngại khi ứng dụng khoa học và công nghệ. Qua đó, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và người sản xuất, đưa hoạt động nghiên cứu sát nhu cầu cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống người dân.