Đưa Internet vệ tinh Starlink đến các thôn, bản khó khăn ở Sơn La

Quang cảnh lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối dịch vụ vệ tinh Starlink tại Sơn La. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, UBND các xã Vân Hồ, Chiềng Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận thiết bị đầu cuối dịch vụ vệ tinh Starlink tại bản Chột, xã Vân Hồ và bản Vân Xuân, xã Chiềng Sơn.

Chương trình do Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai tại các địa phương còn khó khăn về hạ tầng viễn thông.

Theo kế hoạch, tại Sơn La dự kiến có 36 điểm thuộc các thôn, bản được triển khai thiết bị Starlink, từng bước bổ sung khả năng kết nối Internet tại những khu vực còn hạn chế về hạ tầng.

Chương trình tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối dịch vụ vệ tinh Starlink tại địa bàn còn khó khăn về hạ tầng viễn thông. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La

Các bản được triển khai tại xã Vân Hồ và xã Chiềng Sơn đều là những khu vực còn khó khăn về hạ tầng viễn thông, khả năng tiếp cận Internet còn hạn chế.

Việc đưa Starlink vào sử dụng tạo thêm điều kiện để người dân truy cập Internet phục vụ học tập, liên lạc, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ trực tuyến; đồng thời hỗ trợ chính quyền cơ sở trong quá trình chuyển đổi số.

Tại các điểm triển khai, thiết bị được lắp đặt, kích hoạt dịch vụ, kiểm tra khả năng truy cập và đo tốc độ đường truyền. Các đơn vị cũng hướng dẫn sử dụng trước khi bàn giao cho UBND xã và đại diện thôn, bản tiếp nhận, quản lý, khai thác.

Cán bộ kỹ thuật giới thiệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối dịch vụ vệ tinh Starlink tại điểm triển khai. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối. Thiết bị đầu cuối tại điểm sử dụng thu, phát tín hiệu với hệ thống vệ tinh, qua đó cung cấp Internet mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng cáp hoặc trạm phát sóng mặt đất

Đặc điểm này giúp Starlink trở thành một phương án bổ sung kết nối tại những khu vực có địa hình phức tạp, nơi việc tiếp cận hoặc phát triển hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế.

Các đại biểu kiểm tra khả năng kết nối Internet sau khi thiết bị Starlink được đưa vào sử dụng. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La

Việc từng bước đưa Internet vệ tinh đến các thôn, bản khó khăn về hạ tầng viễn thông góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Internet, thu hẹp khoảng cách số giữa các địa bàn. Qua đó, người dân tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Sơn La có điều kiện học tập, tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số và các tiện ích trên môi trường mạng; đồng thời tạo thêm nền tảng phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.