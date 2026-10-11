Đưa huyền thoại Việt lên sân khấu bằng công nghệ

Màn múa lửa gây sốt trong vở diễn. Ảnh: BTC

Cách đây 20 năm, Rạp Xiếc Trung ương từng dàn dựng Sơn Tinh - Thủy Tinh, trong đó NSND Tống Toàn Thắng đảm nhận vai Sơn Tinh. Sau hai thập niên, câu chuyện trở lại với diện mạo mới, trong đó công nghệ được sử dụng như một phương tiện mở rộng khả năng kể chuyện của sân khấu.

Với quan điểm “công nghệ không được làm người nghệ sĩ nhỏ đi”, NSND Tống Toàn Thắng cho rằng kỹ thuật biểu diễn, sức mạnh, sự chính xác và lòng dũng cảm vẫn là giá trị cốt lõi của xiếc. Công nghệ như 3D mapping, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ câu chuyện và cảm xúc.

Trong Sơn Thần Thủy Quái, sân khấu tròn được cải tạo thành sân khấu nước với gần 300 ống phun và hệ thống thoát nước.

Khoảng 40 nghệ sĩ cùng đội ngũ kỹ thuật, hậu cần hơn 60 người tham gia dàn dựng. Các đơn vị công nghệ LumiShow, VietArt hỗ trợ xây dựng hình ảnh đồ họa, không gian nghệ thuật số; AI được sử dụng trong quá trình phát triển ý tưởng, thử nghiệm tạo hình và hình dung thế giới sân khấu.

Âm nhạc kết hợp Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic với âm hưởng nhạc cụ dân tộc, hòa cùng ánh sáng, nước, tiếng sấm, mưa bão và chuyển động của nghệ sĩ tạo nên những lớp diễn giàu tính thị giác.

Từ một câu chuyện dân gian quen thuộc, Sơn Thần Thủy Quái cho thấy công nghệ có thể trở thành một phần của ngôn ngữ sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là khán giả trẻ.