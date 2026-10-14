Đưa huyền thoại tình yêu vùng cao 'Chuyện tình Khau Vai' lên màn ảnh rộng

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình Khau Vai nổi tiếng, bộ phim tái hiện không gian văn hóa vùng cao với thiên nhiên hùng vĩ, phong tục truyền thống và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.

"Chuyện tình Khau Vai" lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình Khau Vai nổi tiếng

Phim xoay quanh mối tình giữa chàng Ba, người dân tộc Nùng, và nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy. Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng. Để bảo vệ người mình yêu, họ chấp nhận chia xa, hẹn gặp lại nhau tại phiên chợ đầu năm ở Khau Vai vào ngày 27.3 âm lịch.

Từ cuộc tình không trọn vẹn ấy, phiên chợ tình Khau Vai trở thành không gian văn hóa đặc sắc, nơi những người từng dang dở trong tình yêu có dịp gặp lại, hàn huyên và sẻ chia chuyện đời.

Qua câu chuyện của chàng Ba và nàng Út, bộ phim gợi mở những suy ngẫm về lòng thủy chung, sự bao dung và khát vọng được lựa chọn hạnh phúc của mỗi người, đồng thời đặt ra sự giằng co giữa tình cảm cá nhân với những ràng buộc của cộng đồng và quan niệm truyền thống.

Cảnh trong "Chuyện tình Khau Vai"

Một điểm nhấn của phim là những khuôn hình về cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc với núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường quanh co trong sương và sắc hoa tam giác mạch.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, không gian văn hóa của người Giáy và người Nùng được tái hiện qua trang phục truyền thống, những điệu hát giao duyên, nghi lễ, lễ hội mùa xuân, đám cưới và không khí phiên chợ tình.

Thông qua câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ khai thác sức lay động của một huyền thoại tình yêu mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Dàn diễn viên phim "Chuyện tình Khau Vai"

Phim do đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện, kịch bản của Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã. Đội ngũ sáng tạo có Giám đốc hình ảnh NSND Vũ Quốc Tuấn, nhạc sĩ NSND Trọng Đài cùng các họa sĩ, dựng phim và chuyên gia âm thanh.

Chuyện tình Khau Vai quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng, Á hậu Vân Nhi và Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh.

Phim có thời lượng 115 phút, do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, được phân loại K, phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi. Sau buổi ra mắt tại Hà Nội, tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ tháng 11.2026.