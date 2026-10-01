Đưa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào chiều sâu

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu khai mạc Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026 tại Hải Phòng sáng ngày 1/10, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn khẳng định, Việt Nam coi trọng và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp với pháp luật Việt Nam, qua đó góp phần phục vụ phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Hội nghị diễn ra trong năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong tiến trình này, Việt Nam đang đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Quá trình này gắn với hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực xã hội và vai trò của kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Việt Nam cũng chú trọng nâng cao năng lực tự chủ của đất nước, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế để bổ sung nguồn lực, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm phục vụ phát triển.

Trong mô hình phát triển đó, người dân được xác định là trung tâm và là chủ thể của sự phát triển.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Việt Nam quan tâm đến việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các nhóm dân cư, tạo điều kiện để người dân tham gia và được hưởng thành quả phát triển.

Đánh giá những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong nhiều năm qua, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết, các chương trình, dự án trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, giảm nghèo, phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã góp phần cải thiện đời sống, mở rộng cơ hội cho người dân, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, các tổ chức còn mang tới kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, phương thức hoạt động phù hợp và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đối tác Việt Nam, qua đó giúp cộng đồng chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề phát triển.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi trọng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phục vụ phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Về khuôn khổ hoạt động, Thứ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong đó, Bộ đang tích cực phối hợp tham mưu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Theo định hướng được nêu, dự thảo Nghị định sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý, bảo đảm quản lý thống nhất, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức triển khai chương trình, dự án tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nêu bật ba trọng tâm.

Thứ nhất, gắn kết hoạt động hợp tác với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tổ chức mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và văn hóa - xã hội.

Các chương trình hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập. Các tổ chức có thể phát huy kinh nghiệm trong đào tạo nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường và tham gia các chuỗi giá trị.

Trong đó, các địa phương cần phát huy vai trò chủ động, xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên giải quyết, xây dựng các đề xuất hợp tác cụ thể để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể tham gia, đóng góp; đồng thời tăng cường trao đổi để cùng lựa chọn nội dung, phương thức triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hợp tác. Trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế và ưu tiên tài trợ của các đối tác phát triển có nhiều thay đổi, việc huy động nguồn lực phục vụ phát triển cần đi đôi với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm tính bền vững của các chương trình, dự án. Các tổ chức được khuyến khích tăng cường chia sẻ tri thức, hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ phù hợp, đào tạo và nâng cao năng lực cho đối tác Việt Nam. Các chương trình cần có sự tham gia của đối tác Việt Nam ngay từ khâu xây dựng, đồng thời có phương án duy trì kết quả sau khi kết thúc tài trợ. Những mô hình hiệu quả cần được đánh giá, tổng kết để có thể nhân rộng.

Cùng với đó, khuyến khích các mô hình hợp tác có sự tham gia của cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng, qua đó phát huy thế mạnh của từng bên, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với mạng lưới chuyên gia quốc tế.

Thứ ba, tăng cường đối thoại, phối hợp và chia sẻ thông tin, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt động của các tổ chức hiện nay diễn ra trong bối cảnh nguồn tài trợ và phương thức hoạt động đang chuyển biến, cùng những yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch tài chính. Thực tế ấy đòi hỏi sự trao đổi thông tin thường xuyên, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm từ cả cơ quan quản lý lẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề nghị các cơ quan, địa phương chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; làm rõ đầu mối, trách nhiệm trong quá trình triển khai. Các cơ quan đầu mối cần chú trọng chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ số và bồi dưỡng năng lực cán bộ. Bộ Ngoại giao và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy đối thoại và phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả hợp tác.

Nhân đây, Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng các phiên đối thoại, kết nối trực tiếp và hoạt động khảo sát thực tế trong khuôn khổ Hội nghị sẽ giúp các bên xác định rõ nhu cầu, tìm kiếm đối tác phù hợp và hình thành những đề xuất hợp tác khả thi.

Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026 được tổ chức tại Hải Phòng với chủ đề “Đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”, tiếp nối Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lần thứ nhất tại Hà Nội tháng 8/2025 và cụ thể hóa các định hướng hợp tác được xác định tại Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tháng 12/2025.