Đưa hợp tác Việt Nam – Nga phát triển sâu sắc, thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chào mừng bà Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga; ghi nhận những đóng góp tích cực của bà Valentina Matviyenko trong thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên kênh nghị viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tháng 9/2026 cùng các cuộc hội đàm, tiếp xúc thực chất với Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước; mong muốn tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác song phương ngày càng sâu sắc, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều cơ hội và thách thức, Việt Nam và Liên bang Nga cần nắm bắt tốt hơn các cơ hội để mở rộng hợp tác, phục vụ mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận song phương.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai hợp tác trên từng lĩnh vực, đặc biệt chú trọng kết nối địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga dự kiến ký kết Chương trình hành động chung trong khuôn khổ chuyến thăm, nhằm tạo bước chuyển thực chất trong hoạt động hợp tác nghị viện.

Về phía Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam sau 9 năm, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội cũng như vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bà Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế – thương mại, năng lượng – dầu khí.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên và hợp tác địa phương, góp phần gìn giữ, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh; phát huy vai trò cầu nối của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Trước mắt, hai bên nhất trí cần hoạch định các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác nhân văn, phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.