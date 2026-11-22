Toàn cảnh buổi tiếp

Cùng dự buổi tiếp có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Danh Hoàng Việt và đại diện các đơn vị chuyên môn.

Hướng tới giai đoạn hợp tác mới

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng khi Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay cùng các thành viên trong đoàn nhận lời mời sang Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong lĩnh vực thể thao thời gian qua.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi tiếp

Một trong những dấu ấn nổi bật là Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, được khánh thành ngày 2.12.2025. Công trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, rèn luyện thể thao của người dân.

“Tôi rất vui mừng khi được biết, người dân Lào và du khách đến tham quan công viên rất đông”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói.

Trong lĩnh vực thể thao, giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2026, Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho các VĐV Lào ở một số môn như bơi, Wushu, Pencak Silat, Karate, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tham dự các đấu trường khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất hai bên xây dựng văn bản hợp tác trong lĩnh vực thể thao giai đoạn 2026-2030, với những mục tiêu cụ thể, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi nước.

Việc xây dựng chương trình hợp tác theo chu kỳ 5 năm sẽ tạo điều kiện để hai bên chủ động rà soát, điều chỉnh nội dung, nâng cao hiệu quả triển khai.

Chia sẻ về định hướng phát triển của thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, bên cạnh việc duy trì và nâng cao thành tích tại đấu trường Đông Nam Á, thể thao Việt Nam đang tập trung đổi mới phương thức đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại ASIAD và Olympic.

Đây cũng là cơ sở để hai bên nghiên cứu mở rộng nội dung hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo HLV, VĐV và cơ sở vật chất phục vụ phát triển thể thao; đồng thời nhất trí với đề xuất xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay cũng gửi lời chúc mừng thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại các đấu trường quốc tế, đồng thời sớm hoàn thành dự án sân vận động quy mô hơn 100.000 chỗ ngồi.

Đáp từ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm chân thành của phía bạn, khẳng định các cuộc làm việc giữa Việt Nam và Lào luôn diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thân thiết và cởi mở như những người anh em.

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao

Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay bày tỏ ấn tượng trước quy mô và công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Bộ VHTTDL Việt Nam, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay bày tỏ ấn tượng trước quy mô và công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đặc biệt là những nét sáng tạo trong Lễ khai mạc, sự kết hợp hài hòa giữa thể thao, nghệ thuật, lịch sử và bản sắc văn hóa.

Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay cho rằng, những kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội của Việt Nam có giá trị tham khảo thiết thực đối với ngành thể thao Lào.

Chia sẻ về việc lựa chọn không gian ven sông Sài Gòn để tổ chức Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, TP.HCM mong muốn tận dụng khung cảnh đẹp nhất của thành phố, với phông nền là diện mạo phát triển năng động của một đô thị hiện đại, qua đó kết hợp tổ chức thể thao với quảng bá, thu hút du lịch.

Từ kinh nghiệm này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương gợi mở phía Lào cũng có thể nghiên cứu tổ chức các sự kiện ngoài trời quy mô lớn tại khu vực quảng trường Khải Hoàn Môn (Patuxay) hoặc dọc bờ sông Mê Kông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định, trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao thời gian qua đã được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực.

Phía Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ chuyên môn ở các môn thể thao thế mạnh. Ngay sau buổi làm việc của lãnh đạo hai Bộ, các bộ phận chuyên môn hai bên sẽ trực tiếp trao đổi, xây dựng phương án hợp tác cụ thể cho từng môn, từng lĩnh vực.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, tỉ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên tại Việt Nam hiện đạt gần 40% và đang phấn đấu đạt trên 45% vào năm 2030.

Bên cạnh việc triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngành thể dục thể thao đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân nhận thức rõ lợi ích của việc rèn luyện thể chất.

Đặc biệt, ngành đang triển khai ứng dụng để người dân chủ động cập nhật thông số tập luyện, truyền dữ liệu về trung tâm phục vụ công tác thống kê, đánh giá khách quan.

Về công tác quản lý và chuyển nhượng VĐV, Cục trưởng cho biết, các VĐV được quản lý ngay từ khâu đào tạo ban đầu thông qua hồ sơ đăng ký và hợp đồng đào tạo. Cùng với cơ chế quản lý nhà nước, quy chế chuyển nhượng của từng môn và sự phối hợp của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, ngành kiểm soát chặt chẽ hoạt động này, ngăn ngừa tình trạng chuyển nhượng trái quy định.

Buổi làm việc kết thúc trong không khí ấm tình hữu nghị. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, hoàn thiện văn bản hợp tác giai đoạn 2026-2030, tiến tới ký kết và triển khai trong thời gian tới, qua đó đưa hợp tác thể thao Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, tương xứng với tầm vóc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.