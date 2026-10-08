Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng 'gắn kết chiến lược'

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện rõ ưu tiên quan hệ cao nhất của Việt Nam đối với Lào; tin tưởng rằng, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Lào sẽ ngày càng “gắn kết chiến lược”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến với Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Quang cảnh hội kiến.

Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức; triển khai xây dựng, ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2027; hợp tác đào tạo, quân y; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào tại hội kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến Diễn tập chung phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào từ ngày 12 đến 15-10.