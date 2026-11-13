Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga đi vào chiều sâu, biến các cam kết thành kết quả cụ thể

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang; duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ.

Cùng với đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

Hai bên khẳng định quyết tâm đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị; thúc đẩy hoàn thiện cơ sở pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận song phương, đồng hành cùng Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan, địa phương hai nước trao đổi, đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm; khuyến khích, ủng hộ và hỗ trợ các địa phương mở rộng quan hệ kết nghĩa, ký kết các văn kiện hợp tác mới.

Đồng thời coi trọng việc thực thi, đôn đốc triển khai các văn kiện được ký kết, xác định nội dung ưu tiên và đầu mối thực hiện, đưa các văn kiện, cam kết hợp tác thành những hoạt động cụ thể, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong mạng lưới quan hệ liên vùng, liên địa phương và trong tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, ngoại giao nghị viện và phối hợp hành động tại các diễn đàn nghị viện đa phương có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hợp tác và phát triển.

Đồng thời, nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới và các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Sau Hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang, khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân Chủ tịch, mà là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với Lãnh đạo Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và Nhân dân Việt Nam nói chung; khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt – Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang giai đoạn 2026-2029; Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền Khu tự trị Nenets; Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và Chính quyền tỉnh Rostov về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực nhân văn; Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Chính quyền tỉnh Leningrad về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội; Thỏa thuận giữa UBND thành phố Cần Thơ và Chính quyền vùng Altay về triển khai quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học-kỹ thuật và xã hội-nhân văn; Thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moskva, Liên bang Nga về hợp tác trong các hoạt động bảo tàng.