Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Kazakhstan đi vào chiều sâu, thực chất

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan Nguyễn Đình Thi phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi vui mừng thông báo, ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan của Quốc hội khóa XVI đã chính thức được thành lập với các thành viên là đại biểu Quốc hội đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Khánh Duy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định, việc thành lập Nhóm thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị với Kazakhstan và mong muốn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Kazakhstan đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan kỳ vọng, trong nhiệm kỳ này, nhóm sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ cùng Đại sứ quán Kazakhstan nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.

Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh chúc mừng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan và mong muốn, các thành viên sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam – Kazakhstan.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Xuân Quý

Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được đặt nền móng từ chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 và tiếp tục được củng cố mạnh mẽ sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Kazakhstan năm 2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Kazakhstan lên Đối tác chiến lược. Hai bên cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD vào năm 2030, mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực khác; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự...

Các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Xuân Quý

Đại sứKanat Tumysh cũng khẳng định vai trò của Quốc hội trong ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ Kanat Tumysh cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, hợp tác nghị viện giữ vai trò quyết định trong xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Khánh Duy

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi khẳng định, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Kazakhstan sẽ chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa hợp tác nghị viện hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp chung vào quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.