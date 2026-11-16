Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Chile

Chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Chile José Antonio Kast đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai khuôn khổ quan hệ mới, mong muốn hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo, dẫn dắt phát triển, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại việc Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp đầu tiên ở Nam Mỹ ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam vào tháng 3/2012.

Chủ tịch Quốc hội thông tin Quốc hội khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Chile, đồng thời hoan nghênh Hạ viện Chile tái thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Chile-Việt Nam; tin tưởng hai nhóm sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống José Antonio Kast thông tin về kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các văn kiện được ký kết; mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính-ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải, khoa học-công nghệ.

Hai cơ quan lập pháp sẽ phối hợp kiến tạo khuôn khổ pháp lý, góp phần triển khai các thỏa thuận song phương, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, vì lợi ích của doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước./.