Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Ảnh: TTXVN

Chào mừng Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026).

Chúc mừng thành công của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước Mỹ Latin, trong đó Chile là một trong những người bạn lâu năm và đối tác quan trọng nhất. Việt Nam trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Chile trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast - Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong quá trình phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển; nâng cao chất lượng lập pháp, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Chile; mong muốn cùng Quốc hội Chile đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, định hướng và hỗ trợ quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả.

Đánh giá cao việc Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp Nam Mỹ đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam vào tháng 3/2012, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là tiền đề quan trọng để thiết lập các khuôn khổ hợp tác tương tự với nghị viện các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội thông báo Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Chile; hoan nghênh Hạ viện Chile tái thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile – Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối giữa hai cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast khẳng định Chile luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Thông báo kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm, Tổng thống Chile mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, mang lại kết quả cụ thể vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống José Antonio Kast đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Khẳng định hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, Tổng thống Chile nhấn mạnh vai trò của hai Quốc hội trong củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ triển khai chương trình nghị sự song phương và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Chile ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ổn định để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải, khoa học - công nghệ.

Hai bên thống nhất cơ quan lập pháp hai nước sẽ đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống José Antonio Kast mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Chile. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao; đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện Chile Paulina Núñez và Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Alessandri Vergara thăm chính thức Việt Nam.