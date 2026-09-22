Đưa hợp tác Lào Cai - Sơn La từ “phối hợp từng việc” đến “cùng kiến tạo động lực phát triển”

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành của hai tỉnh Lào Cai và Sơn La.

Quang cảnh hội nghị.

Tháng 10 năm 2021, chỉ một tuần sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về việc chuyển hướng từ "giãn cách nghiêm ngặt" sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", hai tỉnh Lào Cai và Sơn La đã thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh dự hội nghị.

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền hai tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và cơ quan tương đương của hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng việc hợp tác giữa hai tỉnh sẽ góp phần khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đề xuất một số giải pháp để triển khai các nội dung hợp tác ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết, địa phương luôn xác định việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Lào Cai là một trong những hướng đi chiến lược, thiết thực nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của hai tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Trước yêu cầu liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển trong kỷ nguyên mới ngày càng trở nên cấp thiết, trên cơ sở kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh trong thời gian qua, việc tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Lào Cai và Sơn La, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ góp phần tạo động lực mạnh mẽ, tiếp tục đưa hợp tác đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả cao.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, việc triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa hai tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực; góp phần kết nối, mở rộng giao thương, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong giai đoạn mới, cùng với không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ và thể chế thông thoáng sẽ mở ra nhiều cơ hội gắn kết lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Lào Cai với tiềm năng về sản xuất, du lịch và năng lượng của Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh tặng quà lưu niệm cho nhau

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai.

Các đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đề nghị hai địa phương cần đổi mới tư duy hợp tác, chuyển từ “phối hợp từng việc” đến “cùng kiến tạo động lực phát triển”, từng bước nâng tầm hợp tác từ những hoạt động riêng lẻ lên liên kết vùng thực chất, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển của hai địa phương.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có một số nội dung trọng tâm như: hai địa phương sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất Trung ương ưu tiên đầu tư tuyến đường cao tốc Sơn La - Lào Cai; từng bước hình thành trục động lực phát triển Đông - Tây của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; phối hợp nghiên cứu phát triển hệ thống logistics vùng, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho lạnh, kho ngoại quan; kết nối giao thông đa phương thức phục vụ tiêu thụ nông sản hàng hóa của Sơn La thông qua hệ thống Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh; phối hợp xây dựng và quảng bá các tuyến du lịch liên vùng mang thương hiệu Tây Bắc.

Trước đó, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Lào Cai đã khảo sát Dự án Nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc (Khu đô thị Yên Bái Riverside), tại phường Âu Lâu (ảnh trên).