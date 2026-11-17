Phát biểu tại diễn đàn, ông Mạnh Phàm Lợi, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông nhấn mạnh: Quảng Đông và Việt Nam địa lý liền kề, có mối giao lưu lâu đời và mật thiết. Hoạt động kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai bên diễn ra nhộn nhịp. Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Đông trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Quảng Đông cũng là đối tác thương mại cấp tỉnh lớn nhất của Việt Nam tại Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Quảng Đông và Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốc độ cao. Nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu của Quảng Đông hợp tác rộng rãi với các địa phương và các lĩnh vực của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đồng thời, mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành; khuyến khích các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác, khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu của mỗi bên. Hợp tác bán dẫn cần gắn đào tạo với thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử và phát triển sản phẩm phù hợp với năng lực, nhu cầu của các bên. Mỗi chương trình cần xác định rõ đóng góp của các đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc.

Đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp của Vùng Vịnh lớn để phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học có năng lực nghiên cứu độc lập và giải quyết những vấn đề phức tạp của thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên và chuyên gia, gắn việc học với tham gia dự án nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp; cần tạo cơ hội để người học tiếp cận phòng thí nghiệm, quy trình công nghệ và môi trường làm việc hiện đại; doanh nghiệp tham gia đặt hàng, cùng xây dựng chương trình và sử dụng kết quả đào tạo; trường đại học, viện nghiên cứu đảm bảo nền tảng tri thức và chất lượng học thuật...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán nghiên cứu, đồng hành trong quá trình phát triển công nghệ và đưa kết quả vào sản xuất kinh doanh; cần kết nối tốt hơn các khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất của hai bên, hình thành các dự án hợp tác tiêu biểu có khả năng lan tỏa, thu hút thêm các doanh nghiệp cùng tham gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng Vịnh lớn, cung cấp các giải pháp và mở rộng thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh. Các cơ quan hữu quan hai bên tăng cường trao đổi chính sách, phối hợp về tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và điều kiện thử nghiệm công nghệ phù hợp với luật pháp của mỗi bên và cam kết quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên APEC thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội phát triển từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố văn kiện hợp tác đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung. Các nhiệm vụ tập trung vào ứng dụng AI trong nghiên cứu dược liệu và y học cổ truyền; cảnh báo sớm rủi ro, bảo đảm an ninh nguồn nước trước biến đổi khí hậu; giám sát, cảnh báo đa thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi; phát triển robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh.

Các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) tập trung các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm.