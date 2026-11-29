Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược GMS 2030, thống nhất các định hướng hợp tác và ưu tiên đầu tư cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã trao đổi với báo chí về mục tiêu, những trọng tâm thảo luận và định hướng đưa hợp tác GMS đi vào chiều sâu trong bối cảnh mới.

Thưa Thứ trưởng, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Chương trình hợp tác GMS đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về môi trường kinh tế, công nghệ và nhu cầu liên kết khu vực. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 28 có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng hợp tác của Tiểu vùng trong thời gian tới. Đâu là những trọng tâm Việt Nam muốn thúc đẩy khi lựa chọn chủ đề “GMS trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và số hóa: Thúc đẩy thông qua hợp tác đa bên”?

Từ khi được khởi xướng năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình GMS đã gắn kết sáu nền kinh tế gồm Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong một tiến trình hợp tác bền bỉ, thực chất.

Nhìn lại hơn ba mươi năm, điều đáng ghi nhận nhất của GMS không chỉ là các công trình hạ tầng xuyên biên giới, mà là việc các nước có trình độ phát triển khác nhau đã cùng nhau tạo dựng được một không gian kinh tế liên kết, qua đó cải thiện sinh kế cho người dân và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong Tiểu vùng. Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Chương trình; năm 2018, Việt Nam đã đăng cai thành công Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6.

Lần đăng cai này mang ý nghĩa đặc biệt vì Hội nghị diễn ra đúng thời điểm giữa kỳ thực hiện Chiến lược GMS 2030. So với năm 2021, môi trường phát triển của các nước GMS đã thay đổi rất nhanh. Nguồn vốn ưu đãi khó tiếp cận hơn, dư địa tài khóa của nhiều nước bị thu hẹp. Trong khi đó, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi cách thức sản xuất và thu hút đầu tư. Hội nghị là dịp để các nước cùng đánh giá lại những gì đã làm được, nhận diện những điểm cần điều chỉnh và thống nhất hướng đi cho chặng đường còn lại đến năm 2030.

Đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để thể hiện vai trò thành viên chủ động, có trách nhiệm, đóng góp sáng kiến cho hợp tác Tiểu vùng, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam năng động, đang đẩy mạnh đổi mới và hội nhập. Việc tổ chức Hội nghị lần này cũng một lần nữa cụ thể hóa quan điểm chủ động hội nhập theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59/NQ/TW ngày 24/1/2025 về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Về mục đích, Hội nghị sẽ rà soát kết quả triển khai các cam kết của Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 8 và Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 27; xem xét, thông qua các văn kiện định hướng cho giai đoạn tới; đồng thời tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và huy động nguồn lực cho các dự án ưu tiên.

Việt Nam lựa chọn chủ đề về đổi mới sáng tạo, số hóa và hợp tác đa bên vì chúng tôi cho rằng đây là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của Tiểu vùng trong thập niên tới và phù hợp chung với xu hướng của các động lực mới để phát triển kinh tế toàn cầu. Nếu các nước GMS chậm thích ứng với việc nắm bắt và triển khai công nghệ mới, tiếp tục dựa vào nguồn nhân công giá rẻ, lợi thế sẽ dần mất đi và chênh lệch phát triển có thể còn gia tăng. Ngược lại, nếu biết tận dụng, công nghệ số sẽ giúp các dự án hợp tác GMS phát huy hiệu quả cao hơn nhiều so với trước đây qua đó góp phần vào việc phát triển chung của tiểu vùng.

Chủ đề này cũng phù hợp với Chiến lược Đổi mới sáng tạo vì phát triển GMS 2030 và với định hướng của Việt Nam tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Còn “hợp tác đa bên” là sự tiếp nối tự nhiên từ Hội nghị lần thứ 27, khi các nước đã thống nhất cần đưa chính quyền địa phương và khu vực tư nhân tham gia sâu hơn. Nói cách khác, chúng tôi muốn GMS bên cạnh việc “kết nối hạ tầng” cần tập trung thêm vào việc “kết nối cơ hội” cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong kết nối với Chính phủ và chính quyền địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là đánh giá giữa kỳ Chiến lược GMS 2030 và xem xét Khung Đầu tư khu vực GMS giai đoạn 2027–2029. Xin Thứ trưởng cho biết những ưu tiên điều chỉnh trong giai đoạn tới, đặc biệt là định hướng lựa chọn dự án và huy động nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác?

Có ba nhóm vấn đề lớn sẽ được các Bộ trưởng tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này.

Nhóm thứ nhất là Đánh giá giữa kỳ Chiến lược GMS 2030. Sau 05 năm thực hiện, các nước thống nhất rằng ba trụ cột của Chiến lược là Cộng đồng, Kết nối và Năng lực cạnh tranh vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, cách thức triển khai cần được điều chỉnh để bắt kịp những thay đổi trong bối cảnh biến đổi nhanh, khó lường của kinh tế toàn cầu nói chung và khu vực nói riêng.

Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà, sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm bổ sung định hướng cho giai đoạn 2027-2030, tập trung vào ba hướng: giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận thị trường khu vực thuận lợi hơn thông qua số hóa thủ tục qua biên giới và thương mại số; nâng cao khả năng chống chịu chung của Tiểu vùng trước các cú sốc, nhất là rủi ro khí hậu; và hỗ trợ các nền kinh tế GMS nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ, kỹ năng lao động để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Nhóm thứ hai là thúc đẩy triển khai Khung Đầu tư khu vực GMS (RIF) 2027-2029. Nếu Chiến lược là bản định hướng, thì RIF chính là danh mục các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để thực hiện định hướng đó, được cập nhật cuốn chiếu ba năm một lần. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp, quan điểm của Việt Nam là cần chọn lọc kỹ hơn: ưu tiên những dự án thực sự mang lại lợi ích tính lan tỏa trong khu vực, có hiệu quả kinh tế, và tạo ra tác động rõ ràng đối với người dân, như tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội cho phụ nữ và thanh niên. Và điều quan trọng nhất, các nước trong khu vực cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong nội bộ tiểu vùng cũng như với các đối tác phát triển để triển khai khung đầu tư này.

Nhóm thứ ba là đổi mới cách thức huy động nguồn lực. Đây là vấn đề Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Các nền kinh tế GMS đã lớn mạnh hơn nhiều so với ba thập kỷ trước, thị trường vốn trong nước từng bước phát triển. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn của ADB và các đối tác phát triển, các nước cần khai thác tốt hơn nguồn lực trong nước, cả khu vực công và khu vực tư, cho các dự án chung. Vốn của các đối tác phát triển, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách của từng Chính phủ, khi đó sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, giúp thu hút thêm các nguồn đầu tư khác.

Ngoài ra, các Bộ trưởng sẽ trao đổi tại Phiên họp kín cấp Bộ trưởng (Retreat) về các vấn đề chiến lược của Chương trình và dự kiến thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Có thể nói, các quyết định tại Hội nghị lần này sẽ định hình cách GMS vận hành trong những năm tới. Đánh giá giữa kỳ giúp các nước thống nhất ưu tiên, còn RIF 2027-2029 bảo đảm những ưu tiên đó được hiện thực hóa bằng dự án và nguồn vốn cụ thể. Khi hai yếu tố này gắn chặt với nhau, hợp tác GMS sẽ vừa giữ được tính kế thừa, vừa đủ linh hoạt để đón bắt cơ hội trong thời kỳ mới.

Chuỗi sự kiện lần này mở rộng sự tham gia của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các đối tác phát triển. Việt Nam kỳ vọng sự tham gia của các chủ thể này sẽ tạo ra những chuyển biến cụ thể như thế nào trong triển khai các dự án kết nối, thương mại và đầu tư xuyên biên giới của Tiểu vùng GMS, thưa Thứ trưởng?

Thực tiễn cho thấy, một tuyến đường hay một cửa khẩu chỉ thực sự có giá trị khi hàng hóa lưu thông nhiều hơn, doanh nghiệp làm ăn thuận lợi hơn và người dân có thêm điều kiện sinh kế. Điều đó không thể chỉ trông chờ vào các cam kết và nguồn lực ở cấp Chính phủ.

Vì vậy, lần này Việt Nam chủ động thiết kế chuỗi sự kiện bên lề để các chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng dự án cùng ngồi lại với nhau, tiếp nối tinh thần Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 27 về tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và khu vực tư nhân bên cạnh sự đồng hành cam kết của các chính phủ.

Yếu tố quyết định để đạt được mục tiêu này là phương thức huy động nguồn lực. Trong giai đoạn tới, chính phủ các nước thành viên GMS, các đối tác phát triển, các định chế tài chính và khu vực tư nhân cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có các phương thức huy động nguồn lực phù hợp, hài hòa lợi ích bên cạnh các phương thức truyền thống để tạo sự phát triển đột phá.

Trong sự phối hợp đa bên này, các chính quyền địa phương là nơi các dự án được triển khai và cũng là nơi hiểu rõ nhất các điểm nghẽn thực tế tại các cửa khẩu, hành lang kinh tế hay vùng sản xuất. Thông qua Diễn đàn Chính quyền địa phương, chúng tôi mong các tỉnh, thành phố trong Tiểu vùng không những tạo thêm kênh trao đổi trực tiếp mà còn chủ động khai thác lợi thế bằng sự liên kết về địa lý và kinh tế để từ đó đề xuất những dự án sát nhu cầu và hình thành các mô hình hợp tác liên tỉnh xuyên biên giới.

Về phía doanh nghiệp, đây là lực lượng biến hạ tầng thành dòng chảy thương mại, đầu tư và việc làm. Các tiềm năng về vốn, công nghệ, nhân lực của khu vực tư nhân cần được tạo điều kiện để kích hoạt nhằm đem lại các giá trị chung cho nền kinh tế cũng như cho các chủ thể tham gia nhằm đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

Đối với các đối tác phát triển, trong điều kiện các yếu tố chính trị - kinh tế luôn tiềm ẩn các bất ổn khó lường, nguồn vốn ngày càng khan hiếm và chi phí vốn đang có xu hướng tăng nhanh, chúng tôi hy vọng rằng các đối tác phát triển tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên tiểu vùng để huy động được các nguồn tài chính ổn định với chi phí phù hợp nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển của khu vực và nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên.

Riêng đối với ADB, ADB đã gắn bó với GMS từ những ngày đầu, vừa là đối tác vừa là cơ quan Thư ký của Chương trình. Trong giai đoạn tới, chúng tôi mong muốn ADB và các đối tác không chỉ hỗ trợ vốn mà còn hỗ trợ nhiều hơn về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các công cụ tài chính sáng tạo, giúp thu hút thêm nguồn lực tư nhân vào các dự án của Tiểu vùng.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!