Đưa hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào có sự tham dự của khoảng 650 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị diễn ra khi Việt Nam và Lào đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027).

Đây là dịp để hai bên cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Tại Phiên I - Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào, đại diện Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào đã giới thiệu môi trường và chính sách đầu tư của Lào; Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính Việt Nam trình bày tình hình hợp tác đầu tư giữa hai nước và định hướng thời gian tới; Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào chia sẻ về tiềm năng hợp tác cũng như khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đại diện 11 doanh nghiệp hai nước, trong đó có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn T&T, Công ty Đường sắt Lào - Việt Nam, Công ty Cảng Lào - Việt…, đã trao đổi thẳng thắn về kết quả đầu tư, kinh doanh và kiến nghị giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng, cũng như cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn.

Tại Phiên II, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào và bà Phonvanh Outhavong - Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào đã báo cáo hai Thủ tướng kết quả Phiên đối thoại và tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, vì sự thịnh vượng của Nhân dân hai nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, hợp tác đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 670 triệu USD; lũy kế tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 7,07 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã tạo việc làm cho hơn 100 nghìn lao động, đóng góp khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bộ trưởng cho biết, qua trao đổi tại Phiên Đối thoại, nổi lên 3 nhóm vấn đề chính được các doanh nghiệp Việt Nam nêu như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp mong muốn môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện theo hướng ổn định, minh bạch, đồng bộ; chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, lao động và các thủ tục liên quan được thực hiện thống nhất giữa các cấp, các ngành, giúp nhà đầu tư yên tâm xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn.

Thứ hai, doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư, đất đai, hợp đồng tô nhượng, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường; đồng thời tháo gỡ các trường hợp chồng lấn dự án và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thỏa thuận đã ký. Một số dự án lớn trong lĩnh vực khai khoáng, cao su và năng lượng đã có kiến nghị cụ thể, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ ba, doanh nghiệp mong muốn các kiến nghị được theo dõi đến cùng, có đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý rõ ràng; những vấn đề thuộc thẩm quyền của mỗi nước được chủ động giải quyết, những vấn đề liên quan cả hai bên có cơ chế phối hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời.

Từ kết quả Phiên Đối thoại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất, ngay sau Hội nghị, hai bên lập danh mục chung các kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ từng dự án, từng vấn đề, cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý; phân loại những nội dung có thể giải quyết ngay, những nội dung cần phối hợp liên ngành và những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo Chính phủ hai nước.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào và Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên rà soát tiến độ. Những nội dung đã rõ căn cứ và thuộc thẩm quyền cần tập trung giải quyết; những vấn đề phức tạp cần sớm đề xuất phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ba là, kết quả xử lý các kiến nghị được tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ sắp tới, qua đó hình thành cơ chế theo dõi thường xuyên, thực chất đối với các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Về phía Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp Lào thuộc thẩm quyền của phía Việt Nam; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào thúc đẩy xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Bản tổng hợp chi tiết các kiến nghị sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan của hai bên ngay sau Hội nghị.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cam kết tiếp tục tuân thủ pháp luật Lào, đầu tư nghiêm túc, lâu dài, nâng cao hiệu quả dự án, ưu tiên sử dụng và đào tạo lao động Lào, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội./.

Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm 2025. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động Lào và đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào. Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, cảng Vũng Áng, đường ống dẫn xăng dầu và hợp tác điện năng.