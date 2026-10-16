Đưa hợp tác an ninh Việt Nam - Mông Cổ đi vào chiều sâu

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Mông Cổ.

Chúc mừng bà Ganbaatar Hulan nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc tân Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1954, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng, an ninh giữ vai trò trụ cột.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Ganbaatar Hulan trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Trên lĩnh vực an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ. Hai bên đã duy trì trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực; chia sẻ thông tin tình báo chiến lược; phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh và triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức trại hè cho con cán bộ chính sách.

Những hoạt động này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự mỗi nước, tăng cường giao lưu nhân dân. Bộ trưởng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Mông Cổ.

Đề cập cơ chế hợp tác giữa hai bên, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tại cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ ở Moscow, Nga, tháng 5/2026, hai bên đã thống nhất thiết lập cơ chế Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng. Bộ Công an Việt Nam đang phối hợp với phía Mông Cổ chuẩn bị, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức phiên đối thoại lần thứ nhất tại Việt Nam, dự kiến vào tháng 12/2026. Bộ trưởng mong Đại sứ quán Mông Cổ tích cực hỗ trợ để phiên đối thoại diễn ra thành công.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ Ganbaatar Hulan có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và các cơ quan chức năng Mông Cổ trong việc hoàn tất trao tặng 101 cá thể ngựa cho Bộ Công an Việt Nam vào tháng 7/2026, trong đó có một cá thể do Tổng thống Mông Cổ trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và các cơ chế, sáng kiến khu vực, toàn cầu trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên phối hợp thúc đẩy việc tham gia, phê chuẩn và thực thi hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội, phù hợp với quy định, thủ tục của mỗi nước.

Trong hợp tác chuyên môn, Bộ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình thế giới, khu vực liên quan đến an ninh, lợi ích của hai nước; triển khai thực chất các văn bản hợp tác đã ký, tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ Ganbaatar Hulan.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai nước cần phối hợp ứng phó các thách thức an ninh chung, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng viễn thông, mạng Internet và bảo hộ công dân hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật; tiếp tục duy trì các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè hằng năm cho con cán bộ chính sách của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ.

Bày tỏ tin tưởng Đại sứ Ganbaatar Hulan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Mông Cổ nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Ganbaatar Hulan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng Lương Tam Quang nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng được đảm nhiệm cương vị Đại sứ trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam tiếp tục phát triển.

Đại sứ Ganbaatar Hulan tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Đại sứ đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Mông Cổ; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Đại sứ Ganbaatar Hulan khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Mông Cổ thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật; tích cực hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Phiên Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.