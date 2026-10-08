Đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Australia

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang điểm lại, tháng 8/2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Australia thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Với 03 Tuyên bố chung, 14 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng nhiều kết quả trao đổi cấp cao giữa các Ban, Bộ, ngành hai nước đã tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia sang giai đoạn phát triển mới, đi sâu vào nhiều lĩnh vực quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke đã đồng chủ trì tổ chức phiên Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng lần thứ 2 rất thành công, qua đó hai Bên đã cùng đặt ra nhiều phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hai Bên nhất trí tích cực chia sẻ thông tin và dự báo các vấn đề chiến lược có liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia mỗi nước, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh biên giới, an ninh mạng, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức liên quan đến hai nước và hỗ trợ khả năng ứng phó quốc gia của hai nước.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Bộ Công an luôn coi Australia là một trong những đối tác quan trọng trong hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Quang cảnh buổi tiếp

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả kết quả chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các cam kết tại Bản Tuyên bố kết quả Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ 2; tiếp tục tham gia tích cực vào đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Australia tiếp tục ủng hộ vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là vai trò chủ nhà APEC 2027; tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo tiếng Anh cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an; nghiên cứu, hợp tác các chuyên ngành kỹ thuật, an ninh mạng và công nghệ trọng yếu.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị hai Bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù; bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động hợp pháp tại nước kia.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Gillian Bird nhấn mạnh, với những kết quả tích cực của chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, quan hệ giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng còn nhiều tiềm năng, dư địa lớn cần tích cực hợp tác.

Bà Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối với Bộ Công an để thúc đẩy các cơ quan chức năng Australia triển khai hiệu quả những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như đưa hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trở thành một trụ cột ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.