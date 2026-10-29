Đưa hợp tác AI và công nghệ số trở thành động lực mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn đàn trí tuệ nhân tạo và công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc 2026. Ảnh: Vũ Hương

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (MOFA) và Cơ quan Xúc tiến công nghiệp công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MST) tổ chức.

Tại diễn đàn, đại diện tổ chức, doanh nghiệp tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng phát triển giữa hai quốc gia, gồm chính sách AI; mô hình nền tảng AI tự chủ; mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hạ tầng tính toán AI, trung tâm dữ liệu và các ứng dụng AI trong thực tiễn.

Đại diện hai cơ quan quản lý Hàn Quốc và Việt Nam đã chia sẻ về kinh nghiệm phát triển các mô hình AI tự chủ, trao đổi về năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng và định hướng phát triển các hệ sinh thái AI phù hợp với nhu cầu của mỗi quốc gia.

Bên lề diễn đàn là hoạt động kết nối giao thương giữa cộng đồng công nghệ hai nước. Ảnh: V.H

Các diễn giả cũng chia sẻ về phát triển hạ tầng AI, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán phục vụ AI và công nghệ bán dẫn AI. Đây là những nền tảng quan trọng để mở rộng ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ hai nước cũng đã có các hoạt động kết nối giao thương, gọi vốn và giới thiệu giải pháp đổi mới sáng tạo.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-yon. Ảnh: V.H

Tại diễn đàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-yon cho biết, AI và công nghệ số là tài sản chiến lược định hình cấu trúc kinh tế, xã hội và ngoại giao toàn cầu.

Hàn Quốc đang nỗ lực vươn lên thành 1 trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới thông qua phát triển mô hình nền tảng, trung tâm dữ liệu quốc gia và trung tâm AI toàn cầu.

Hai nước có thể tập trung vào các lĩnh vực tiên tiến như AI và số hóa, trọng tâm là hợp tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật số (như trung tâm dữ liệu, mạng thế hệ mới) và mở rộng nghiên cứu chung về AI, bán dẫn để tạo hệ sinh thái cho nhân lực hai nước cùng phát triển. Đồng thời, với chuỗi cung ứng gắn kết trong lĩnh vực bán dẫn và màn hình, hai bên có thể phát triển công nghệ ứng dụng AI phù hợp để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh toàn cầu...

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính thông tin, Việt Nam coi AI là công nghệ chiến lược và động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời chú trọng hợp tác quốc tế để phát triển năng lực nội sinh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính. Ảnh: V.H

Thế mạnh của Hàn Quốc về nghiên cứu, công nghiệp công nghệ cao, nếu kết hợp với nguồn nhân lực, thị trường năng động và nhu cầu ứng dụng công nghệ của Việt Nam, sẽ tạo cơ sở hợp tác có chiều sâu, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Việc hợp tác nên tập trung vào ba trọng tâm: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI (đặc biệt là mô hình nền tảng, mô hình ngôn ngữ lớn, giải pháp sản xuất kinh doanh); phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng thử nghiệm và công nghệ bán dẫn; đào tạo nguồn nhân lực gắn với triển khai thực tế. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, đầu tư các dự án cụ thể để thương mại hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cạnh tranh.