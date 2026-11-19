Ban Tổ chức trao giải A cho nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 thu hút sự tham gia của phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn cùng nhiều tác giả không chuyên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đến ngày 10/10/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 61 tác phẩm, tuyển chọn 55 tác phẩm vào vòng sơ khảo thuộc 4 loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Qua vòng sơ khảo, 25 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Trên cơ sở đánh giá, thảo luận, Hội đồng Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 8 giải Khuyến khích. Trong đó, giải A thuộc về nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị với tác phẩm “Khi chính quyền kiến tạo vì dân”. Ba giải B được trao cho Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị với tác phẩm “Đảng trên môi trường số”; Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị với 2 tác phẩm "Đảng viên bám bản: Luồng gió mới" và “Tinh gọn bộ máy - Những khoảng trống nhìn từ thực tiễn Quảng Trị”. Các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI.

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng, tương đối đồng đều ở các loại hình báo chí, phong phú về thể loại và đa dạng về chủ đề. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương, phản ánh toàn diện các lĩnh vực, có tính thời sự và tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, một số tác phẩm vẫn còn hạn chế về tính phát hiện và chiều sâu phản biện, chủ yếu dừng lại ở việc phản ánh kết quả, thành tích hoặc giới thiệu các mô hình có sẵn. Những đề tài khó, có tính cảnh báo và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ sở; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khai thác nhiều…

Kết quả Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của giải trong đời sống báo chí và xã hội; đồng thời, đặt ra yêu cầu các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường phát hiện những vấn đề mới từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm ghi nhận, đánh giá cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Giải thu hút đông đảo nhà báo chuyên nghiệp và cộng tác viên không chuyên. Các tác phẩm ngày càng được đầu tư công phu, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, phản ánh sâu sắc thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan báo chí tiếp tục xác định tuyên truyền về xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để phóng viên bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn. Đội ngũ người làm báo cần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tính chiến đấu của tác phẩm; trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, các đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đổi mới cách thức truyền tải thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng…