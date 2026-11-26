Học thông qua chơi không đơn thuần là đưa trò chơi vào bài học mà tạo cơ hội để người học khám phá, trải nghiệm.

Rõ nhu cầu và năng lực thực hành

PlayHi là dự án do VVOB tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên triển khai, hướng tới tích hợp học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học.

Trong hai ngày 25 và 26/11/2026, tại Đà Nẵng, hội thảo “Tích hợp Học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học” được tổ chức, tập trung chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại hai trường sư phạm tham gia dự án PlayHi và trao đổi điều kiện mở rộng phương pháp này.

Theo TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, đào tạo giáo viên không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn cần nuôi dưỡng tư duy giáo dục tiến bộ, năng lực sáng tạo và khả năng thiết kế trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho học sinh. Học thông qua chơi không đơn thuần là đưa trò chơi vào bài học mà tạo cơ hội để người học khám phá, trải nghiệm, tương tác, thử nghiệm và kiến tạo tri thức.

PGS.TS Mai Xuân Trường -Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Từ kinh nghiệm triển khai tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng Nhà trường - cho rằng, sinh viên cần được quan sát giờ dạy, trực tiếp tổ chức hoạt động, nhận góp ý từ giảng viên và giáo viên hướng dẫn, đồng thời rút kinh nghiệm. Sự phối hợp giữa trường đại học và trường tiểu học giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào nghề.

Cô Lê Thị An – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thái Nguyên) - cho biết, học thông qua chơi giúp giáo viên chuyển từ cách dạy tập trung truyền đạt sang quan sát, lắng nghe và tạo điều kiện để học sinh tự khám phá.

“Khi trao cho học sinh cơ hội tự khám phá, thử nghiệm và chia sẻ suy nghĩ, tôi nhận ra các em có thể làm được nhiều hơn những gì mình kỳ vọng. Niềm vui lớn nhất của người giáo viên không chỉ là thấy học sinh trả lời đúng, mà là nhìn các em hào hứng tìm tòi, tự tin đặt câu hỏi và từng bước tìm ra câu trả lời của chính mình”- cô An nói.

Cô Lê Thị An – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thái Nguyên): Học thông qua chơi giúp giáo viên chuyển từ cách dạy tập trung truyền đạt sang quan sát, lắng nghe

Mở rộng từ nhà trường đến lớp học

Ngày 26/11, sinh viên hai trường chia sẻ trải nghiệm, thực hành lớp học tích hợp học thông qua chơi cho thấy, hoạt động hiệu quả cần được thiết kế có chủ đích và tạo không gian khám phá.

Nghiên cứu về tích hợp học thông qua chơi tại 8 trường đại học, do Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục phối hợp với VVOB thực hiện, đánh giá nhu cầu, mức độ sẵn sàng và điều kiện triển khai.

Khảo sát trên 1.500 sinh viên cho thấy, 66,6% mong muốn được học thêm về học thông qua chơi, trong khi 52,6% tự tin vào khả năng tổ chức hoạt động học tập theo hướng tiếp cận này. Trong nhóm 186 giảng viên, 84,4% ủng hộ việc tích hợp học thông qua chơi vào các học phần hiện có.

Tích hợp Học thông qua chơi trong đào tạo giáo viên tiểu học.

Khoảng cách giữa nhu cầu được trang bị và sự tự tin khi thực hành còn thể hiện trong một nghiên cứu riêng về hướng dẫn thực tập sư phạm. Theo đó, 81,4% sinh viên thực tập mong muốn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về học thông qua chơi, trong khi 48,5% cảm thấy tự tin khi tổ chức hoạt động theo phương pháp này. Dù khảo sát các nhóm khác nhau, hai nghiên cứu cùng cho thấy cần tăng cơ hội thực hành và hỗ trợ chuyên môn.

Học thông qua chơi phù hợp định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhưng giáo viên phải biết thiết kế nhiệm vụ và dẫn dắt hoạt động để việc chơi phục vụ mục tiêu học tập.

Sinh viên cần được thực hành thiết kế hoạt động gắn với mục tiêu học tập, tổ chức tương tác, quan sát người học và nhận phản hồi từ giảng viên, giáo viên hướng dẫn; không chỉ dừng ở việc tìm hiểu nguyên tắc học thông qua chơi.

Các đại biểu trải nghiệm 'học thông qua chơi'.

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) - cho rằng, sự đồng thuận, sẵn sàng đối với học thông qua chơi là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn khoảng cách từ nhận thức đến năng lực vận dụng.

Theo ông, tích hợp học thông qua chơi không đơn thuần là bổ sung nội dung vào các học phần hiện có, mà đòi hỏi thay đổi cách thiết kế, tổ chức chương trình đào tạo; phát triển năng lực giảng viên; đổi mới hướng dẫn thực tập sư phạm và đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên. Các cơ sở đào tạo cần căn cứ bằng chứng nghiên cứu để xác định nội dung, điều kiện và cách thức triển khai phù hợp.

TS Đỗ Thị Ngọc Quyên - Quản lý Giáo dục của VVOB tại Việt Nam - cho biết, kinh nghiệm hai năm qua từ PlayHi cho thấy, việc đưa học thông qua chơi vào đào tạo giáo viên cần sự phối hợp chặt chẽ giữa trường đại học, giảng viên và trường tiểu học tiếp nhận giáo sinh thực tập. Bà mong các cơ sở đào tạo sư phạm, viện nghiên cứu tiếp nhận, điều chỉnh và vận dụng những tài liệu, bài học được chia sẻ phù hợp với bối cảnh.

Chuyên gia chia sẻ giải pháp 'học thông qua chơi'.

Giá trị của việc tích hợp không chỉ ở học phần hay tài liệu được phát triển, mà ở năng lực giáo viên tương lai trong thiết kế trải nghiệm học tập, khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo và chủ động tham gia.