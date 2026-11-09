Quang cảnh hội nghị - Ảnh: LT

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LT

Trong đó, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm; tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân; đổi mới công tác PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; quan tâm bố trí nguồn lực và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác pháp luật ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: L.T

Tại hội nghị, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát động đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương lựa chọn những vấn đề pháp luật đang được người dân, doanh nghiệp quan tâm để tập trung truyền thông, hướng dẫn; đưa hoạt động phổ biến pháp luật đến đúng địa bàn, đúng đối tượng.

Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong truyền thông pháp luật trên môi trường số, gắn hoạt động hưởng ứng với việc tháo gỡ những vướng mắc cụ thể trong tổ chức thi hành pháp luật, phát huy sức mạnh phối hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: L.T

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” - Ảnh: L.T

Dịp này, hội nghị trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026; trao 25 giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.