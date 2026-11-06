Đưa hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc đi vào thực chất

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (hàng đầu bên trái), Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Phó Cục trưởng Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc Mao Húc tham quan triển lãm ảnh mỹ thuật quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: TRỌNG HUY

Chương trình giao lưu công tác chính trị giữa hai lực lượng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Hoạt động lần này là tiếp nối các hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa hai bên từ tháng 10/2024 đến nay.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, hoạt động giao lưu công tác chính trị nói riêng và hợp tác Biên phòng nói chung giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc được tiến hành thiết thực, nhiều ý nghĩa và hữu nghị... tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ hai bên gặp gỡ, trao đổi, tăng cường hiểu biết và gắn bó.

Qua đó, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định trên khu vực biên giới, cửa khẩu, tạo thêm những điều kiện thuận lợi mới cho sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của hai quốc gia, hai dân tộc.

Cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát Biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền được hai bên vận hành thông suốt; hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa các đơn vị hai bên được triển khai thường xuyên, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải), Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Phó Cục trưởng Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc Mao Húc tham quan triển lãm ảnh mỹ thuật quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: TRỌNG HUY

Đặc biệt, thực hiện dự án “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do nguyên thủ hai nước khởi động, hai bên phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiên cứu đỏ” cho cán bộ trẻ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam tại Côn Minh, Vân Nam năm 2025; chương trình bồi dưỡng chính trị cao cấp và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại Bắc Kinh, Lệ Giang, Vân Nam năm 2026...

Trong giai đoạn mới, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc xác định tiếp tục đưa hoạt động giao lưu công tác chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc Mao Húc (giữa). Ảnh: TRỌNG HUY

Hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động nghiên cứu mở rộng hợp tác các nội dung cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc” cũng như các Biên bản Hội đàm công tác mà hai bên đã ký kết… Qua đó, cụ thể hóa 6 phương hướng hợp tác lớn của hai Đảng, hai Nhà nước.

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao lưu công tác chính trị các cấp với nhiều nội dung, hình thức mới, thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, hai bên tích cực chuẩn bị chu đáo, hiệu quả hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Di dân quốc gia Trung Quốc vào đầu tháng 12/2026; giao lưu công tác chính trị giữa hai bên vào năm 2028 tại Trung Quốc; giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Di dân quốc gia Trung Quốc vào năm 2028 tại Việt Nam.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa Đồn - Trạm/Chi đội và khởi động triển khai hoạt động kết nghĩa giữa các tổ chức đảng cơ sở; nhân rộng mô hình “Sứ giả hữu nghị”, “Đảng viên tiêu biểu”, tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ và tiếng nước láng giềng; tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động hợp tác đào tạo và tập huấn nguồn nhân lực giữa hai bên.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: TRỌNG HUY

Hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; tầm nhìn, quyết tâm và hành động của hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hai nước...