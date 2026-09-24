Đưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế qua APEC 2027

Bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa) về đêm. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Công tác thông tin, tuyên truyền cho Năm APEC Việt Nam 2027 cần được chuẩn bị chủ động, thống nhất và triển khai từ sớm, nhằm tạo sự lan tỏa về một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của Việt Nam. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn toàn quốc về kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027, tổ chức ngày 24/9 tại Khánh Hòa.

Hội nghị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với sự tham gia của đại diện các địa phương, cơ quan báo chí cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, cho rằng APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, do đó công tác tuyên truyền cần được chuẩn bị bài bản “từ sớm, từ xa”, không chỉ tập trung vào thời điểm diễn ra các hội nghị. Thông tin cần được triển khai liên tục, thống nhất, bảo đảm chính xác, kịp thời và đúng định hướng.

Một trọng tâm của chương trình là cập nhật kiến thức về APEC, đồng thời trang bị kỹ năng và phương pháp truyền thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn cho đội ngũ cán bộ thông tin, phóng viên, biên tập viên. Qua đó, các cơ quan báo chí và truyền thông có thêm cơ sở xây dựng những sản phẩm thông tin chuyên sâu, hấp dẫn và hiệu quả.

Khánh Hòa là một trong những địa phương tham gia tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027. Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương dự kiến tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh vai trò của báo chí trong cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế; đồng thời kỳ vọng đội ngũ làm công tác truyền thông chuyển hóa kiến thức, kỹ năng từ hội nghị thành các sản phẩm thiết thực, phục vụ hiệu quả công tác chuẩn bị APEC 2027.

Năm APEC Việt Nam 2027 cũng được xác định là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc và phát triển bền vững, qua đó góp phần giới thiệu đất nước như một điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại và du lịch.