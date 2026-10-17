Đưa hình ảnh Đất Tổ vươn xa

Chương trình "Hát xoan làng cổ" tại đình Hùng Lô, phường Vân Phú là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với du khách quốc tế.

Phải khẳng định, trong hành trình định vị và nâng tầm thương hiệu Đất Tổ, báo chí, truyền thông đóng vai trò mũi nhọn. Với vai trò là cơ quan chủ lực, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ với nhiều nền tảng, loại hình đã trở thành “cánh tay nối dài”, cập nhật liên tục các thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh di sản Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các giá trị du lịch văn hóa độc đáo, đậm bản sắc của Đất Tổ. Nhiều chương trình thông tin đối ngoại, chuyên biệt... đã làm bật lên tiềm năng, thế mạnh, giá trị, bản sắc văn hóa đất cội nguồn, góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Thọ giàu bản sắc, tiềm năng trong hành trình hội nhập, phát triển... Thông qua hàng loạt bài viết chất lượng cao, các chuyên trang, chuyên mục hiện đại kết hợp hình ảnh, video trực quan, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ không chỉ thu hút độc giả trong nước mà còn kết nối mạnh mẽ tới cộng đồng kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế. Việc triển khai hiệu quả các đợt truyền thông trọng điểm đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, khẳng định vị thế một vùng đất giàu truyền thống nhưng vô cùng năng động.

Song song với công tác truyền thông trực tuyến, Phú Thọ đã chủ động triển khai chuỗi hoạt động thực tiễn để khẳng định bản sắc trên bản đồ du lịch - văn hóa. Từ nửa sau năm 2025 đến nay, tỉnh liên tục tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá quy mô lớn. Tiêu biểu là Chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” cùng không gian văn hóa di sản được giới thiệu sâu rộng tại các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước. Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL khẳng định: Chương trình “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” năm 2026 đã tạo thêm sức hút khách du lịch đến với Phú Thọ thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam và trình diễn nghề truyền thống. Qua đó góp phần đa dạng trải nghiệm tham quan, mua sắm; khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng hành trình khám phá tại địa phương; thúc đẩy du lịch phát triển gắn với tiêu thụ sản phẩm và bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Đất Tổ trong không gian phát triển mới.

Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, điểm đến nổi tiếng về văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng ở miền Bắc, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ du lịch 2 con số theo định hướng tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ.

Trong lễ khai mạc chương trình phát động kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”; khai trương không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cần tích cực tham gia chương trình kích cầu, ưu tiên sử dụng dịch vụ du lịch, sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, Sở VH,TT&DL cần phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chương trình và sản phẩm du lịch trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, xây dựng đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của các đơn vị tham gia. Hiệp hội Du lịch tỉnh cần vận động hội viên bảo đảm chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý, duy trì các chương trình ưu đãi để tạo thuận lợi cho du khách nhằm lan tỏa hình ảnh Đất Tổ tới bạn bè trong nước và quốc tế mạnh mẽ hơn nữa...

Với chiến lược về đưa hình ảnh Đất Tổ vươn xa, tỉnh cũng tích cực tham gia các hội chợ du lịch toàn quốc và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư hạ tầng nghỉ dưỡng, đa dạng chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái - tâm linh, hướng tới mục tiêu đón hơn 16 triệu lượt khách, trong đó tỷ lệ lớn là du khách quốc tế. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa chiến lược truyền thông đa nền tảng của tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương cùng sự chủ động của tỉnh đã giúp hình ảnh Đất Tổ không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương mà lan tỏa rộng rãi đến công chúng trong nước và quốc tế. Đến nay, hình ảnh của Phú Thọ dần khẳng định sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam với thông điệp: “Một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và đầy tiềm năng phát triển”.

Hành trình đưa hình ảnh Đất Tổ vươn xa không chỉ là mục tiêu mà còn là khát vọng chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Với tinh thần chủ động hội nhập cùng cách làm bài bản, giá trị văn hóa Đất Tổ chắc chắn sẽ tiếp tục vượt qua mọi giới hạn địa lý, đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, trở thành niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam trên khắp thế giới.