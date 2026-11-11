Đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS vào vận hành: Bước tiến nâng cao độ tin cậy cung ứng điện tại Ninh Bình

Theo dõi, giám sát các thông số vận hành hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) qua hệ thống điều khiển trung tâm tại Công ty Điện lực Ninh Bình.

Tối ưu hóa điều độ, chủ động trước bài toán phụ tải

BESS (Battery Energy Storage System) hoạt động như một “hồ chứa năng lượng” quy mô lớn, có khả năng nạp điện vào những khung giờ thấp điểm hoặc khi nguồn cung dồi dào, sau đó xả phát công suất trở lại lưới vào giờ cao điểm hoặc khi xảy ra biến động nguồn. Tính năng này giúp giải quyết bài toán chênh lệch phụ tải ngày - đêm, giảm tải cục bộ cho các máy biến áp và đường dây truyền tải.

Đến thời điểm này, PC Ninh Bình đã hoàn thành việc lắp đặt và đóng điện 9/9 hệ thống BESS tại các trạm biến áp (TBA) 110kV trên địa bàn, đạt tổng công suất 60 MW và dung lượng 120 MWh. Trong đó, 5 hệ thống tại các TBA 110kV: Phúc Sơn, Thạch Tổ, Yên Khánh, Kim Bảng và Gián Khẩu (tổng công suất 35 MW/dung lượng 70 MWh) đã chính thức đưa vào vận hành, 4 hệ thống còn lại đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm kỹ thuật cuối cùng. PC Ninh Bình đã đưa hệ thống BESS vào phương thức vận hành và báo cáo thông số hàng ngày theo đúng quy định của Tổng công ty điện lực miền Bắc.

Cán bộ kỹ thuật theo dõi biểu đồ phụ tải và thông số nạp - phát của hệ thống BESS tại Trạm biến áp 110kV Gián Khẩu.

Trao đổi về vai trò của công nghệ mới dưới góc độ điều hành toàn hệ thống, ông Nguyễn Huy Hoàn, Phó Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Ninh Bình khẳng định: "Hệ thống BESS đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa và cân bằng công suất của toàn hệ thống điện. Khi nguồn cung gặp khó khăn hoặc thiếu hụt cục bộ, nguồn dự trữ từ BESS sẽ lập tức phát huy tác dụng bù đắp công suất thiếu hụt, giữ cho phụ tải luôn duy trì ở trạng thái ổn định và an toàn nhất.

Từ những kết quả tích cực qua quá trình thử nghiệm và vận hành bước đầu, thời gian tới Công ty Điện lực Ninh Bình chủ trương mở rộng lắp đặt thêm 25 MW tại các trạm Kim Sơn, Ninh Phúc và Yên Mô. Đây là những khu vực tập trung nhiều phụ tải công nghiệp lớn. Về đêm, khi nhu cầu sản xuất giảm, điện sinh hoạt xuống thấp, BESS sẽ thực hiện nhiệm vụ lọc và tích trữ điện năng; sau đó phát ngược trở lại vào các khung giờ cao điểm ban ngày. Cách vận hành này vừa giúp san phẳng biểu đồ phụ tải, vừa nâng cao đáng kể độ linh hoạt trong chỉ huy, điều độ lưới điện".

Nhanh chóng tiếp nhận và làm chủ công nghệ

Để một hệ thống công nghệ hoàn toàn mới vận hành trơn tru và an toàn tuyệt đối, trọng trách lớn nhất thuộc về lực lượng vận hành trực tiếp tại các trạm biến áp 110kV. Đứng trước các thiết bị lưu trữ hiện đại với nhiều nguyên lý khác biệt so với trạm truyền thống, đội ngũ kỹ sư, công nhân quản lý vận hành đã nhanh chóng bắt nhịp, nỗ lực nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và tham gia nghiêm túc các khóa đào tạo chuyển giao.

Nhân viên vận hành kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống tủ điều khiển và thiết bị phụ trợ của hệ thống pin lưu trữ.

Tại Trạm biến áp 110kV Gián Khẩu (KCN Gián Khẩu) nơi cấp điện cho nhiều phụ tải công nghiệp trọng điểm của tỉnh, tinh thần chủ động làm chủ thiết bị thể hiện rõ trong từng ca trực.

Ông Phạm Văn Ưng, nhân viên thao tác lưu động tại trạm chia sẻ: "Công nghệ pin lưu trữ BESS có nguyên lý và kết cấu hoàn toàn mới so với máy biến áp hay thiết bị điện truyền thống. Vì vậy, áp lực ban đầu của anh em trực vận hành là phải nhanh chóng dành thời gian nghiên cứu tài liệu, nắm bắt các dải thông số giới hạn và quy trình xử lý tình huống. Bên cạnh công tác tuần tra thiết bị trạm thông thường, chúng tôi phải tăng cường theo dõi sát sao tình trạng các container cell pin, hệ thống biến đổi công suất (PCS), hệ thống điều hòa làm mát và đặc biệt là hệ thống cảnh báo, phòng cháy chữa cháy tự động. Mọi biến động thông số bất thường đều phải được ghi nhận, báo cáo và phối hợp xử lý kịp thời, tuyệt đối không được chủ quan. Được trực tiếp vận hành công nghệ này vừa là thử thách, vừa là cơ hội để mỗi công nhân nâng cao trình độ chuyên môn, tự tin làm chủ thiết bị hiện đại”.

Công nhân Trạm biến áp 110kV Gián Khẩu kiểm tra container module pin BESS ngoài trời.

Việc đưa các tổ hợp pin lưu trữ năng lượng vào lưới điện 110kV khẳng định tư duy tiên phong của Công ty Điện lực Ninh Bình trong tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành điện. Khi 4 hệ thống BESS còn lại hoàn tất chạy thử và hòa lưới hoàn toàn, mạng lưới phân phối điện của tỉnh sẽ có thêm nguồn dự phòng tại chỗ vững chắc, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo nguồn điện phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.