Đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch vào vận hành

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng Điện miền Bắc làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu thi công xây dựng. Công trình được khởi công đồng loạt từ ngày 12/6/2026 và đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra sau hơn 4 tháng thi công tích cực.

Hội đồng nghiệm thu hệ thống thiết bị trước khi đóng điện

Hệ thống BESS tại TBA 110kV Tràng Bạch có công suất 5 MW và dung lượng lưu trữ 10 MWh. Điểm nổi bật của giải pháp công nghệ tiên tiến này là khả năng chủ động tích trữ điện năng khi được huy động nạp và phát điện trở lại lưới trong các thời điểm cần thiết, thay vì chỉ truyền tải điện năng một chiều như mô hình truyền thống. Điều này tạo ra một công cụ hỗ trợ điều tiết công suất hiệu quả, góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, giảm áp lực tải cho lưới điện khu vực và ứng phó linh hoạt với các biến động phụ tải.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh trực tiếp giám sát các công tác chuẩn bị đóng điện dự án

Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị công nghệ hiện đại bao gồm hệ thống pin lưu trữ kèm hệ thống giám sát pin (BMS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), hệ thống làm mát, giải pháp phòng cháy chữa cháy tích hợp, máy biến áp cùng hệ thống tủ hợp bộ trung áp. Toàn bộ các hạng mục điều khiển, rơ le bảo vệ, đo lường và SCADA đều được kiểm định, cài đặt theo đúng phiếu chỉnh định của Công ty Điện lực Quảng Ninh và hoàn thành thử nghiệm kết nối. Đồng thời, hệ thống máy tính giám sát tại trạm cũng đã kết nối dữ liệu đo đếm và điều khiển xa về Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh, sẵn sàng cho công tác theo dõi và vận hành an toàn.

Song song với thành công tại TBA 110kV Tràng Bạch, trước đó vào ngày 15/10/2026, Hội đồng nghiệm thu đóng điện cũng đã nghiệm thu và chính thức đưa hệ thống BESS công suất 10 MW, dung lượng 20 MWh tại TBA 110kV Giếng Đáy vào vận hành. Theo kế hoạch triển khai chuỗi dự án pin lưu trữ năng lượng trên địa bàn, hệ thống BESS tiếp theo tại TBA 110kV Uông Bí dự kiến sẽ tiến hành đóng điện vào ngày 22/10/2026 tới đây.

Đóng điện thành công hệ thống BESS tại TBA 110kV Tràng Bạch

Sau khi đưa vào vận hành, đơn vị quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật như sản lượng nạp - xả, hiệu suất chu trình lưu trữ cũng như tác động thực tế đến phương thức điều độ. Việc đưa liên tiếp các hệ thống BESS vào hoạt động không chỉ khẳng định bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới vào hạ tầng lưới điện mà còn góp phần nâng cao độ tin cậy, tính linh hoạt và độ an toàn trong cung cấp điện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.