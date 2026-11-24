Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”, hội thảo là diễn đàn quan trọng để trao đổi các giải pháp gắn sản xuất xanh với nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, từng bước đưa hạt gạo Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng đến phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững và nâng cao lợi ích cho người nông dân.

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều tham luận chia sẻ về định hướng thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam; chính sách phát triển lúa gạo chất lượng cao, xanh và phát thải thấp ở Việt Nam; tổng quan thị trường gạo thế giới 2025-2026 và xu hướng trong những năm tới; gạo Việt xanh xây dựng niềm tin và nâng tầm thương hiệu…

Để tháo gỡ những điểm nghẽn thương mại và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, bước chuyển đổi mang tính nền tảng của ngành lúa gạo Việt Nam phải bắt đầu từ khâu tổ chức lại sản xuất. Theo ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) định hướng phát triển không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào mở rộng diện tích hoặc tăng sản lượng. Trọng tâm phải chuyển sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng chống chịu, giảm chi phí và phát thải, đồng thời gia tăng giá trị trên toàn chuỗi. Nói cách khác, cần chuyển từ tư duy “sản xuất nhiều” sang “sản xuất hiệu quả, chất lượng và bền vững”, từ “gạo hàng hóa” sang “gạo có giá trị và có thể chứng minh giá trị”.

Quang cảnh hội thảo.

Với góc nhìn chuyên sâu, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ nhiều kinh nghiệm và định hướng trong canh tác giảm phát thải trên cánh đồng, số hóa dữ liệu hệ thống đo đạc, thẩm định giảm phát thải, hành trình đưa thương hiệu gạo xanh chinh phục thị trường quốc tế.

Hội thảo thống nhất cách tiếp cận phát triển ngành lúa gạo xanh của Việt Nam, gắn sản xuất với tín hiệu thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế quốc tế. Qua đó, Việt Nam không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là một nguồn cung lúa gạo quan trọng mà còn từng bước xây dựng hình ảnh một quốc gia cung cấp các sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, minh bạch, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho an ninh lương thực cũng như phát triển bền vững toàn cầu. Một số đề xuất để phát triển ngành lúa gạo Việt Nam, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, dựa trên các tham vấn chuyên sâu từ cộng đồng khoa học, chuyên gia trong nước, quốc tế và các địa phương.