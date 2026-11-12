Đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng

Kết nối sản xuất với thị trường

Ứng dụng công nghệ số đang mở thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận thị trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nắm bắt xu hướng đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động hỗ trợ người dân giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, kết nối hoạt động sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Tại xã Trường Sơn, Đoàn xã đang tập trung hỗ trợ số hóa, quảng bá sản phẩm mật ong đại ngàn Trường Sơn, một trong những đặc sản tiêu biểu của địa phương. Thông qua việc xây dựng hình ảnh, video ngắn và tận dụng các nền tảng facebook, zalo, fanpage của tổ chức Đoàn, sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. Hoạt động quảng bá còn gắn với câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và công sức lao động của đồng bào Bru-Vân Kiều, góp phần tạo dấu ấn riêng cho nông sản địa phương.

Anh Hoàng Văn Nam, Bí thư Đoàn xã Trường Sơn, chia sẻ: “Thông qua các nền tảng số, người tiêu dùng có thể tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất và câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm. Chúng tôi mong muốn những sản vật đặc trưng của quê hương được nhiều người biết đến, góp phần nâng cao giá trị nông sản, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt Nam”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia quay clip quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số - Ảnh: M.H

Tại xã Sen Ngư, Đoàn xã đang hỗ trợ xây dựng video, clip giới thiệu 2 sản phẩm chả cá lóc và cá lóc khô tẩm gia vị Ngư Nam, giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận thêm khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Đoàn xã còn xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng số và tổ chức các phiên livestream kết nối tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến trong tháng 11 và 12/2026, đơn vị tổ chức ít nhất 3 phiên livestream, mỗi phiên giới thiệu 5-6 sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và đặc sản địa phương. Hoạt động quảng bá được định hướng kết hợp với những câu chuyện văn hóa làng chài, làn điệu hò khơi truyền thống, qua đó tạo thêm nét riêng cho sản phẩm.

Anh Trần Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Sen Ngư, cho biết: “Thời gian tới, Đoàn xã sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các phiên livestream, tăng cường giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội và kết nối tiêu thụ. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm địa phương nói riêng, hàng Việt Nam nói chung đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, đoàn viên, thanh niên đang phát huy lợi thế về công nghệ để hỗ trợ người dân đổi mới phương thức quảng bá, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Số hóa nông sản địa phương

Nhằm phát huy vai trò thanh niên trong quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua hội nghị tập huấn cấp tỉnh, hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các gương thanh niên khởi nghiệp được trang bị kỹ năng xây dựng thương hiệu, truyền thông số, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Đến nay, 81 đơn vị Đoàn xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc đã tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản. Qua đó, giúp các cơ sở sản xuất từng bước làm quen với phương thức quảng bá, kinh doanh trên môi trường số.

Đáng chú ý, chương trình Mega Live do Tỉnh đoàn tổ chức thu hút hơn 207.000 lượt xem, 11.000 lượt tương tác. Chương trình còn triển khai bộ nhận diện truyền thông với 280 ấn phẩm, xây dựng các video, clip giới thiệu sản phẩm. Tại cơ sở, 6 đơn vị Đoàn cấp xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức livestream quảng bá nông sản. Bên cạnh đó, việc cập nhật, giới thiệu nông sản trên sàn thương mại điện tử Quangtrimart.vn góp phần mở rộng kênh tiếp cận khách hàng, hỗ trợ các chủ thể sản xuất phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Những kết quả bước đầu cho thấy, ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo thêm kênh quảng bá mà còn giúp người tiêu dùng tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị sản phẩm, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn hàng hóa trong nước.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Toản, cho biết: “Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trước mắt, tập trung lựa chọn nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên có chất lượng, nguồn cung ổn định để xây dựng các giỏ quà Tết mang đặc trưng Quảng Trị, kết nối với doanh nghiệp và các kênh phân phối. Về lâu dài, mục tiêu là giúp người dân, hợp tác xã nâng cao kỹ năng, chủ động duy trì kênh tiêu thụ, trong đó chất lượng, uy tín và nguồn cung vẫn là yếu tố quyết định”.