Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh: CTTDT Hà Tĩnh.

Tiếp nối đà tăng trưởng 8,78% của năm 2025 (dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ), tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Hà Tĩnh đạt 12,36%, vươn lên xếp thứ hai cả nước; trong đó, công nghiệp vẫn giữ vai trò động lực chính kéo theo sức hút vốn đầu tư vào địa bàn.

SỨC HÚT TỪ DÒNG VỐN GẦN 200.000 TỶ ĐỒNG

Nhờ lợi thế hạ tầng kết nối liên vùng và sự cởi mở trong thu hút đầu tư, Hà Tĩnh đang đón nhiều dự án quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chia sẻ bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) ngày 14/11/2026, ông Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư thu hút vào địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp đạt gần 200.000 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là các dự án hạ tầng, logistics, năng lượng sạch, sản xuất thép mang tính động lực như khu logistics của Tập đoàn Vingroup với tổng vốn khoảng 39.000 tỷ đồng, hay dự án khu công nghiệp mở rộng tăng quy mô từ 13.000 tỷ đồng lên 23.000 tỷ đồng, Nhà máy thép Vinmetal 79.900 tỷ đồng…

Bên cạnh dòng vốn nội địa, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận sự dịch chuyển tích cực với hàng loạt dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, từ đầu năm 2026 đến nay đã cấp 07 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 505,968 triệu USD.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư cho một nhà đầu tư đến từ Hồng Kông với số vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD) vào Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP), đồng thời đang hướng dẫn cho một Nhà đầu tư đến từ Singapore hoàn tất thủ tục đầu tư khoảng 60 triệu USD vào Khu công nghiệp Phú Vinh.

Mặc dù thu hút vốn của Hà Tĩnh đạt những kết quả khả quan ban đầu song điều quan trọng quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026 là tốc độ đưa dự án vào vận hành thực tế. Đặc biệt, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, bộ máy hành chính của Hà Tĩnh đã thể hiện rõ tinh thần tinh gọn, quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

ÁP DỤNG “LUỒNG XANH” VÀ ĐẨY MẠNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn, thực hiện chủ trương đạt tăng trưởng hai con số, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tập trung tháo gỡ hai điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp là thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

"Ban Quản lý sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên suốt từ khi cấp giấy chứngnhận đầu tư cho đến hết vòng đời dự án. Đặc biệt, với việc Khu kinh tế Vũng Áng vừa được Chính phủ chấp thuận mở rộng và định hướng xây dựng khu kinh tế đặc biệt với các cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh sẽ có thêm dư địa rất lớn để đón các dòng vốn chiến lược".

Cụ thể, hiện nay, Hà Tĩnh đang áp dụng tỷ lệ giải quyết thủ tục theo cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Thay vì để nhà đầu tư phải tự đi gõ cửa từng sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế đóng vai trò chủ trì, tiếp nhận hồ sơ tại một đầu mối và trực tiếp kết nối với các cơ quan chức năng để xử lý song song.

Nhờ cách làm này, nhiều dự án trọng điểm được rút ngắn thời gian xử lý còn 60%, các dự án của nhà đầu tư thứ cấp vào các Khu công nghiệp đã được hoàn tất quy trình từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư chỉ trong thời gian 10 ngày; 100% các thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Hay xác định mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư triển khai xây dựng, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Minh chứng rõ nét nhất là dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phân khu C4 – C5) với diện tích lên tới 964 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chỉ trong vòng 9 tháng, rút ngắn đáng kể so với thông lệ trước đây.

“Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, Ban Quản lý sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên suốt từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho đến hết vòng đời dự án. Đặc biệt, với việc Khu kinh tế Vũng Áng vừa được Chính phủ chấp thuận mở rộng và định hướng xây dựng khu kinh tế đặc biệt với các cơ chế vượt trội, Hà Tĩnh sẽ có thêm dư địa rất lớn để đón các dòng vốn chiến lược gắn với hành lang kinh tế Đông – Tây và cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương”, ông Nguyễn Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đặc biệt, để dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy mạnh và chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới cho Hà Tĩnh, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định cùng với việc xác định việc phát triển đồng bộ hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối, logistics và nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, chính quyền tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài.