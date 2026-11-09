Đưa hàng 'Made in Da Nang' đến người tiêu dùng

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm cho người dân tại chương trình "Made in Da Nang" - Niềm tin hàng Việt năm 2026. Ảnh: VĂN HOÀNG

Cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường

Sau khoảng 5 năm hoạt động, thương hiệu “Chả cá Nhà Hồng” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Uy Vũ phát triển nhiều dòng sản phẩm như chả cá thu, chả cá đỏ, chả cá phối trộn và chả mực.

Các sản phẩm của doanh nghiệp được phân phối qua nhiều cửa hàng, siêu thị thực phẩm sạch, đồng thời cung ứng cho khách sạn, trường học và các bếp ăn công nghiệp trên địa bàn.

Do đặc thù sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, thời hạn sử dụng ngắn cùng điều kiện bảo quản khắt khe khiến việc đưa hàng vào các hệ thống bán lẻ gặp không ít khó khăn.

Vì vậy, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại trung tâm thương mại, siêu thị lớn là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận lượng khách hàng đa dạng, nhất là những người chưa biết đến thương hiệu.

Ông Phan Uy Dũng, đại diện công ty cho biết, qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và dùng thử sản phẩm, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, đánh giá chất lượng, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn hàng hóa phù hợp với nhu cầu.

“Điều quan trọng nhất là đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, giúp mọi người biết đến thương hiệu, hiểu được chất lượng và từng bước xây dựng niềm tin về hàng hóa, đặc sản địa phương. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp duy trì, mở rộng thị trường về lâu dài”, ông Dũng chia sẻ.

Tham gia chương trình “Made in Da Nang” - Niềm tin hàng Việt năm 2026, ông Trương Văn An, đồng sáng lập Công ty TNHH Cathi Food (phường Hội An Tây) cho biết, việc đưa các sản phẩm địa phương đến những hệ thống bán lẻ lớn là cơ hội thiết thực đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại đây, doanh nghiệp được tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trong không gian mua sắm hiện đại, qua đó gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu và tìm kiếm đối tác phân phối.

Theo ông An, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa, sự hiện diện của sản phẩm địa phương tại những địa điểm mua sắm lớn góp phần nâng cao uy tín, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc tổ chức chuỗi hoạt động vào dịp cuối năm cũng tạo điều kiện để các đơn vị tận dụng nhu cầu mua sắm tăng cao, giới thiệu sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng.

Chúng tôi mong muốn thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô, tần suất tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tiếp cận khách hàng thường xuyên hơn. Khi người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc, chất lượng và giá trị sản phẩm, hàng hóa Đà Nẵng sẽ có thêm cơ hội nâng cao sức cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế ngay trên thị trường nội địa". Ông Trương Văn An, đồng sáng lập Công ty TNHH Cathi Food

[VIDEO] - Ông Trương Văn An, đồng sáng lập Công ty TNHH Cathi Food chia sẻ về cơ hội của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

Kết nối với các kênh phân phối hiện đại

Bên cạnh hoạt động giới thiệu và bán hàng, chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 còn hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị phân phối, từ đó mở ra cơ hội để hàng hóa địa phương hiện diện tại những kênh phân phối, bán lẻ lớn.

Ông Dương Hoàng Nguyên, Tổng quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của trung tâm thương mại.

Hiện khoảng 90% hàng hóa tại khu vực siêu thị thuộc hệ thống là hàng Việt Nam. Bên cạnh các mặt hàng đến từ nhiều địa phương trong cả nước, đơn vị mong muốn tăng cường sự hiện diện của những sản phẩm được sản xuất, kinh doanh tại Đà Nẵng. Thực tế, trong trung tâm thương mại đã có một số cơ sở kinh doanh của người địa phương tham gia.

Theo ông Nguyên, trung tâm thương mại phục vụ cả người dân địa phương và khách du lịch trong nước, quốc tế. Vì vậy, những sản phẩm mang nét đặc trưng địa phương, có khả năng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và hình ảnh Đà Nẵng được đơn vị quan tâm.

Việc đưa những sản phẩm này vào không gian mua sắm hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức thành 4 đợt tại 4 trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố với đa dạng sản phẩm, ngành hàng.

Đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê; đợt 2 tại Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng (từ ngày 20 - 22/11); đợt 3 tại Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (từ ngày 11 - 13/12); đợt 4 tại Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (từ ngày 25 - 27/12).

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, ngành Công Thương đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường qua thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp. Riêng 3 tháng cuối năm, Sở sẽ tiếp tục triển khai thêm 12 hoạt động, tập trung quảng bá các nhóm sản phẩm đặc trưng, kết nối tiêu thụ, phục vụ nhu cầu mua sắm trong nước và hướng đến xuất khẩu.

[VIDEO] - Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chia sẻ về chương trình "Made in Da Nang":

Theo bà Trâm, việc đưa hoạt động quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” đến các trung tâm thương mại, siêu thị lớn giúp thành phố tạo thêm cơ hội mua sắm, trải nghiệm hàng hóa địa phương cho người tiêu dùng, đồng thời mở ra những nhịp cầu kết nối giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Song, để hàng hóa địa phương hiện diện lâu dài trong các hệ thống bán lẻ, các doanh nghiệp cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, bao bì, nguồn gốc xuất xứ và an toàn kỹ thuật.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tạo cơ hội để hàng hóa “Made in Da Nang” từng bước mở rộng thị trường, tạo dựng niềm tin và chinh phục người tiêu dùng.