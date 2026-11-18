Ngày 17/11, chính quyền xã Vân Du, tỉnh Nghệ An phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trầm. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, người thân và bà con quê hương tiễn đưa người chiến sĩ năm xưa trở về an nghỉ trên mảnh đất nơi anh sinh ra.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trầm đã được gia đình, chính quyền và nhân dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An đón về quê hương an táng. (Ảnh: Xuân Thiêm)

Tháng 11/1978, khi mới 17 tuổi, chàng trai trẻ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Sau khi nhập ngũ, anh được biên chế vào Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Quân khu 9, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại tỉnh Kiên Giang (cũ), nay thuộc tỉnh An Giang.

Ngày 30/1/1979, trong một trận chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, binh nhì Nguyễn Hữu Trầm anh dũng hy sinh khi vừa bước sang tuổi 18. Hài cốt của anh được an táng tại Nghĩa trang xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Gia đình, chính quyền và nhân dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An đón Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trầm về quê hương an táng. (Ảnh: Xuân Thiêm)

Trong không khí trang nghiêm, ông Mã Xuân Uyên, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Du, đã đọc điếu văn ôn lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy vẻ vang của liệt sĩ Nguyễn Hữu Trầm. Dù tuổi đời còn rất trẻ, người chiến sĩ ấy đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Đằng sau sự hy sinh ấy là nỗi mong ngóng kéo dài suốt nhiều thập kỷ của gia đình. Những năm tháng chờ đợi, bố mẹ liệt sĩ lần lượt qua đời mà chưa một lần được đón người con út trở về. Nỗi đau mất con cùng niềm mong mỏi khôn nguôi đã theo ông bà đến tận cuối cuộc đời.

Đến nay, khi điều kiện cho phép, các anh, chị của liệt sĩ mới có thể đưa hài cốt em trai vượt quãng đường hơn 1.500km trở về quê nhà, đoàn tụ với bố mẹ và tổ tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mã Xuân Uyên nhấn mạnh, sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Hữu Trầm mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của gia đình, dòng họ. Đây không chỉ là hành trình trở về sau bao năm xa cách mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của chính quyền, nhân dân địa phương đối với người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 15/11, chính quyền xã Vân Du cùng thân nhân gia đình cũng đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tô Viết Châu, sinh năm 1953, quê quán xã Minh Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay là xã Vân Du.

Tháng 5/1971, thanh niên Tô Viết Châu lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Tiểu đoàn 1, K5. Ngày 1/10/1972, khi mới 19 tuổi, hạ sĩ Tô Viết Châu anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Sau nhiều năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, hài cốt của anh được gia đình, dòng họ đưa trở về quê hương theo nguyện vọng.

Hai cuộc đón tiễn diễn ra trong những ngày giữa tháng 11 mang chung một ý nghĩa sâu sắc: đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ. Dẫu hành trình trở về kéo dài hàng chục năm, sự hy sinh của các anh vẫn luôn được quê hương, gia đình và các thế hệ hôm nay trân trọng, ghi nhớ.

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