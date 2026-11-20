Vào lúc 15 giờ ngày 20/11, tại ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch, Tổ 1 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã tìm thấy và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp.

Đây là kết quả tiếp nối hành trình bền bỉ tìm kiếm, đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương, gia đình.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp.

Theo thông tin xác minh, liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp (SN 1951, quê xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà (cũ)), hy sinh tháng 5/1971, khi đang là chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Trong những năm 1970 - 1971, đơn vị của liệt sĩ hoạt động, chiến đấu trên địa bàn xã Biển Bạch.

Thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ được xác minh qua các nhân chứng, trong đó có ông Hồ Văn Bỉnh (SN 1941, ngụ ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch), người trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ.

Theo lời kể của ông Bỉnh, sau khi liệt sĩ hy sinh, ông cùng đồng đội tổ chức an táng tại một bờ đất vuông tôm của người dân. Do điều kiện chiến tranh, việc chôn cất phải bảo đảm bí mật nên không có điều kiện đắp ụ mộ hay dựng bia đánh dấu.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, khu vực an táng đã được người dân khai phá, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp và hiện trở thành ao nuôi tôm. Địa hình thay đổi, dấu tích cũ không còn khiến việc xác định chính xác vị trí chôn cất gặp nhiều khó khăn.

Gia đình liệt sĩ cũng đã nhiều lần tìm về khu vực này nhưng chưa có kết quả.

Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức rà soát, khoanh vùng và kiên trì tìm kiếm tại khu vực được xác định là nơi an táng ban đầu.

Mỗi vị trí được kiểm tra đều đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ bởi sau nhiều thập kỷ, những dấu vết chiến tranh đã bị thời gian và quá trình cải tạo đất đai xóa nhòa.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực mé nước dưới bờ vuông, bên trong một tấm cao su.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ đã có kết quả. Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực mé nước dưới bờ vuông, bên trong một tấm cao su.

Qua kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhân chứng và vị trí an táng, lực lượng chức năng xác định hài cốt tìm thấy là của liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp. Ngay sau đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho gia đình liệt sĩ.

Đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã tìm thấy và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm đồng đội, bất chấp những khó khăn do địa hình thay đổi và dấu tích chiến tranh đã phai mờ theo thời gian.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cùng người dân thắp hương trước hài cốt liệt sĩ.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, đất nước hòa bình, cuộc sống hồi sinh trên những vùng đất từng là chiến trường ác liệt. Nhưng sự hy sinh của những người lính như liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp vẫn luôn được các thế hệ trân trọng, khắc ghi.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ, thêm một người con được trở về với quê hương, nguồn cội. Đó cũng là cách thiết thực để thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.