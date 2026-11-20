Thủ tướng lưu ý cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Chiều 19/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.

TRI ÂN SÂU SẮC TỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRÊN CẢ NƯỚC

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chỉ rõ dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” đã trở thành giá trị bền vững qua nhiều thế hệ, Thủ tướng khẳng định trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tụy vẫn luôn là ký ức vô cùng đẹp và thiêng liêng.

Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

“Hôm nay, gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, cô.

Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục những năm qua; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên; các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả.

Thủ tướng cho biết vừa qua với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2; cũng như đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

GIÁO DỤC PHẢI ĐI TRƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO ĐẤT NƯỚC

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho rằng trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới.

Thủ tướng trao tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

“Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng lưu ý cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Mặt khác, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh…