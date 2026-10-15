Đưa giáo dục sống xanh vào học đường từ những trải nghiệm thực tế

Một chai nhựa sau khi sử dụng cần được xử lý thế nào? Vì sao nên hạn chế đồ nhựa dùng một lần? Làm gì để tiết kiệm điện, nước ở trường và ở nhà? Những câu hỏi gần gũi với sinh hoạt hằng ngày là cách School Tour 2026 đưa kiến thức bảo vệ môi trường đến với học sinh.

Từ những vật dụng và thói quen quen thuộc, chương trình giúp các em hiểu mối liên hệ giữa hành động của bản thân với môi trường sống, đồng thời vận dụng kiến thức thông qua các trò chơi và hoạt động thực hành.

Với thông điệp “Ươm mầm tri thức – Đánh thức hành động”, School Tour 2026 tập trung trang bị kiến thức bảo vệ môi trường, khuyến khích học sinh thực hiện những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu rác thải ngay từ trường học. Thông qua các trò chơi tương tác, thử thách kiến thức và hoạt động trải nghiệm, chương trình hướng tới hình thành thói quen sống xanh một cách tự nhiên, bền vững.

School Tour 2026 do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam (Pacific Environment), Liên minh Không rác Việt Nam và Công ty Cổ phần Haplast.

Một ngày hội để sáng tạo, tìm hiểu và thực hành sống xanh

Với cách tiếp cận “học mà chơi, chơi để sống xanh”, ngày hội kết hợp nhiều hoạt động hấp dẫn như giao lưu với chuyên gia, sân chơi Rung chuông vàng, thi vẽ tranh và năm trạm trò chơi trải nghiệm. Mỗi hoạt động đều được thiết kế để học sinh vừa khám phá kiến thức, vừa thực hành những việc làm có ích cho môi trường.

Học sinh trường Tiểu học Yên Viên (Hà Nội) hào hứng giao lưu với chuyên gia về bảo vệ môi trường.Học sinh trường Tiểu học Yên Viên (Hà Nội) hào hứng giao lưu với chuyên gia về bảo vệ môi trường.

Mở đầu chương trình, chị Trần Thị Kim Tuyến - Quản lý Truyền thông của Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam, cùng học sinh tìm hiểu về môi trường từ những vật dụng các em sử dụng mỗi ngày như chai nước, túi đựng và đồ nhựa dùng một lần.

Bằng cách trò chuyện vui vẻ, hóm hỉnh, chị gợi mở các vấn đề về rác thải nhựa, vi nhựa và tác động của ô nhiễm nhựa thông qua những câu hỏi gắn với sinh hoạt ở trường, ở nhà. Nhờ đó, các em được tiếp cận kiến thức phù hợp với lứa tuổi và hiểu hơn về tác động từ những thói quen hằng ngày của mình.

Sân chơi Rung chuông vàng giúp học sinh củng cố kiến thức về bảo vệ môi trường.Sân chơi Rung chuông vàng giúp học sinh củng cố kiến thức về bảo vệ môi trường.

Tiếp nối phần giao lưu, sân chơi Rung chuông vàng mang đến cơ hội để các em vận dụng ngay những kiến thức vừa tiếp nhận. Qua từng câu hỏi trắc nghiệm, học sinh củng cố hiểu biết về rác thải nhựa, cách phân loại rác và nguyên tắc ưu tiên giảm thiểu, tái sử dụng trước khi tái chế.

“Con học được thêm nhiều kiến thức về rác thải nhựa khi trả lời câu hỏi ạ. Con sẽ hạn chế dùng đồ nhựa một lần”, bạn Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 2A3, chia sẻ.

Sau phần thi kiến thức, học sinh tiếp tục khám phá năm trạm trò chơi với các thử thách vận động, ghép tranh và phân loại rác. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi các em cùng trao đổi, phối hợp với bạn bè và vận dụng những điều đã học để nhận diện các hành động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bỏ rác đúng nơi quy định.

Năm trạm trò chơi trải nghiệm giúp các em vừa vui chơi, vừa củng cố kiến thức về môi trường.Năm trạm trò chơi trải nghiệm giúp các em vừa vui chơi, vừa củng cố kiến thức về môi trường.

Với em Lý Duy Khôi, học sinh lớp 5A2, “Chiến thần phân loại” là trò chơi yêu thích nhất trong hành trình trải nghiệm. Tại đây, học sinh phải nhận diện từng loại rác và tự tay đưa vào đúng thùng phân loại.

“Con thích chơi trò Chiến thần phân loại nhất vì con đã phân loại đúng 7/7 loại rác vào đúng thùng luôn ạ! Về nhà, con cũng sẽ phân loại rác và nhắc mọi người cùng bỏ rác vào đúng thùng”, Khôi hào hứng chia sẻ.

Học sinh thực hành phân loại rác tại trạm trò chơi “Chiến thần phân loại”.Học sinh thực hành phân loại rác tại trạm trò chơi “Chiến thần phân loại”.

Thông qua những thử thách thú vị, các em không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn biết cách áp dụng vào cuộc sống. Từ việc phân loại rác tại lớp, tiết kiệm điện, nước đến hạn chế đồ nhựa dùng một lần, mỗi học sinh đều có thể bắt đầu bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ, thiết thực.

Khuyến khích học sinh chia sẻ ý tưởng bảo vệ môi trường

Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu kiến thức và thực hành, ngày hội còn tạo cơ hội để học sinh thể hiện góc nhìn, sự sáng tạo và những điều mình quan tâm về môi trường sống.

Cuộc thi vẽ “Sắc xanh quanh em” thu hút hơn 800 học sinh toàn trường tham gia với các tác phẩm tranh vẽ, tranh xé dán. Qua những nét vẽ hồn nhiên, mảng màu rực rỡ và các mảnh giấy được cắt, xé, ghép sáng tạo, các em gửi gắm ý tưởng bảo vệ thiên nhiên, giảm rác thải nhựa, tái sử dụng đồ dùng và xây dựng trường học xanh.

Những bức tranh sáng tạo thể hiện góc nhìn của học sinh về bảo vệ môi trường.Những bức tranh sáng tạo thể hiện góc nhìn của học sinh về bảo vệ môi trường.

Mỗi tác phẩm mang một dấu ấn riêng, thể hiện mong muốn về môi trường sống xanh, sạch, đẹp cùng những việc làm mà bản thân và mọi người có thể thực hiện. Những tác phẩm tiêu biểu được trao giải và trưng bày tại triển lãm cùng tên, giúp học sinh có cơ hội khám phá ý tưởng của bạn bè và tìm thêm cảm hứng để bảo vệ môi trường.

Từ tìm hiểu kiến thức, thực hành đến chia sẻ ý tưởng, School Tour 2026 khuyến khích học sinh chủ động thực hiện những việc làm có ích mỗi ngày. Phân loại rác đúng cách, mang theo bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần hay giữ gìn vệ sinh lớp học đều là những hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa.

Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, anh Vũ Xuân Thái, Quản lý Chương trình Môi trường của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, cho biết: “School Tour hướng tới truyền tải những kiến thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi tiểu học thông qua các hoạt động trải nghiệm, học mà chơi, chơi mà học. Chúng tôi mong các em có thể mang những điều học được hôm nay về thực hành tại nhà và cùng gia đình tạo nên những thói quen sống xanh”.

Anh Vũ Xuân Thái, Quản lý Chương trình Môi trường của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, phát biểu tại sự kiện.Anh Vũ Xuân Thái - Quản lý Chương trình Môi trường của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu tại sự kiện.

Để những kiến thức tiếp nhận tại ngày hội trở thành thói quen, học sinh cần được thực hành thường xuyên với sự đồng hành của thầy cô và gia đình.

Cô Nguyễn Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Viên, chia sẻ: “Nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung sống xanh vào các hoạt động học tập và sinh hoạt, duy trì việc thực hành phân loại rác để học sinh vận dụng thường xuyên những kiến thức đã được tiếp cận. Chúng tôi cũng khuyến khích các em chia sẻ với người thân, cùng gia đình thực hiện những hành động xanh, sạch, đẹp. Qua đó, việc bảo vệ môi trường từng bước trở thành thói quen của các em ở cả trường học và tại nhà”.

Cô Nguyễn Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Viên (Hà Nội), mong muốn những kiến thức từ School Tour 2026 tiếp tục được học sinh vận dụng trong cuộc sống.Cô Nguyễn Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Viên (Hà Nội), mong muốn những kiến thức từ School Tour 2026 tiếp tục được học sinh vận dụng trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 4.416 ly sữa tươi TH true MILK cùng 200 cuộn túi phân hủy sinh học cho học sinh và nhà trường.

School Tour “Mầm xanh đến trường” được triển khai từ năm 2025, tập trung vào giảm rác thải nhựa, phân loại rác và giáo dục lối sống xanh thông qua các hoạt động trải nghiệm. Trong năm đầu tiên, chương trình được tổ chức tại năm trường tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội, thu hút hơn 5.500 học sinh tham gia.

Sau trường Tiểu học Yên Viên, School Tour 2026 dự kiến tiếp tục đến bốn trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Chương trình sẽ phối hợp với nhà trường và các đơn vị đồng hành để mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm, khuyến khích học sinh duy trì những hành động bảo vệ môi trường trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.