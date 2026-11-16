Đưa giáo dục quyền con người vào toàn xã hội trong kỷ nguyên mới

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất và năng lực tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao năng lực thực thi công vụ dựa trên quyền con người, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình và văn hóa phục vụ nhân dân.

Xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, đồng bộ, có tính hệ thống và hội nhập quốc tế; bảo đảm giáo dục quyền con người được thực hiện thường xuyên, phù hợp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng xã hội; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đối với hệ thống giáo dục quốc dân: 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai nội dung giáo dục quyền con người, quyền trẻ em bằng hình thức tích hợp, lồng ghép phù hợp với độ tuổi; chú trọng tình yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không bạo lực. 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung giáo dục quyền con người phù hợp với cấp học và chương trình giáo dục; chú trọng quyền, nghĩa vụ công dân, kỹ năng sống, kỹ năng số, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học viện, trường chính trị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường thuộc lực lượng vũ trang triển khai giáo dục quyền con người bằng hình thức tích hợp, lồng ghép hoặc xây dựng học phần, môn học, chuyên đề phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và yêu cầu thực tiễn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quyền con người, quyền công dân và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định, thực thi chính sách, quản trị nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Bồi dưỡng kỹ năng tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong thực thi công vụ; kỹ năng giải trình, đối thoại, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; truyền thông, xử lý tình huống và các vấn đề quyền con người trong môi trường thực và môi trường số, phù hợp với chức năng, vị trí việc làm.

Đối với xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức công dân và hiểu biết về quyền con người cho người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo; người có tín ngưỡng, tôn giáo và các nhóm dễ bị tổn thương.

Tầm nhìn đến năm 2045, đối với hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng nền giáo dục quyền con người hiện đại, chất lượng, hội nhập quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đối với xã hội, hình thành văn hóa tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong toàn xã hội; xây dựng môi trường xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục quyền con người; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục quyền con người; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục quyền con người...