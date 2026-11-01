Đưa giáo dục liêm chính và học tập làm theo Bác vào thực tiễn nhà trường

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong các ngày 30–31/10, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai hai khung nội dung giáo dục cho học sinh phổ thông. Thông điệp xuyên suốt là gắn giáo dục với thực hành, giúp học sinh chuyển nhận thức thành hành vi, thói quen và việc làm hằng ngày.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ sở đào tạo sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán. Tham gia báo cáo chuyên đề có PGS.TS Lý Việt Quang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Phạm Việt Thắng, Trưởng khoa Lý luận chính trị – Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hội nghị triển khai Khung nội dung giáo dục liêm chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giáo dục tiết kiệm, chống lãng phí cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 2907/QĐ-BGDĐT ngày 5/10/2026; và Khung nội dung giáo dục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh phổ thông, ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo, PGS.TS Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhận thức, tình cảm, niềm tin thành hành vi, thói quen và việc làm thiết thực. Nội dung giáo dục cần xuất phát từ những tình huống gần gũi, giúp học sinh biết lựa chọn cách ứng xử trung thực, trách nhiệm, tôn trọng lợi ích chung.

Theo định hướng này, giáo dục liêm chính được thể hiện qua nói thật, giữ lời hứa, trung thực trong học tập, biết nhận lỗi, sửa lỗi và không tiếp tay cho hành vi sai trái. Thực hành tiết kiệm gắn với sử dụng hợp lý thời gian, đồ dùng, điện, nước và các nguồn lực. Học tập, thực hành theo Bác được cụ thể hóa bằng học có mục tiêu, làm việc có kế hoạch, biết hợp tác, nói đi đôi với làm và tự rèn luyện.

Việc triển khai bảo đảm tính kế thừa, liên thông giữa các cấp học: Từ hình thành nhận thức ban đầu, tình cảm và thói quen ở cấp Tiểu học đến phát triển khả năng phân tích, lựa chọn cách ứng xử ở cấp THCS; tăng cường vận dụng, tự rèn luyện và trách nhiệm công dân ở cấp THPT.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông yêu cầu tích hợp hai khung trong các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường; không làm phát sinh môn học, thời lượng hoặc hình thức đánh giá riêng. Nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên cần xác định nội dung tích hợp phù hợp với chương trình hiện hành, tăng cường thảo luận tình huống, trải nghiệm và thực hành, tránh trùng lặp, gượng ép, quá tải.

Để triển khai thống nhất trong giáo dục phổ thông, các địa phương cần hướng dẫn, hỗ trợ nhà trường, bảo đảm học liệu chính xác, có nguồn tin cậy. Cùng với trách nhiệm nêu gương của nhà giáo và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng, hiệu quả giáo dục cần được thể hiện ở sự tiến bộ của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, minh bạch, nhân văn và liêm chính.