Đưa giảng đường đại học đến gần người học khu vực Tây Nguyên

Trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. (Ảnh: NT)

Cầu nối học tập tại địa phương

Ngày 14/9, thông tin từ Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa đợt 2 năm 2026 cho 35 sinh viên.

Buổi lễ khép lại hành trình nhiều nỗ lực của những người vừa học, vừa làm; đồng thời ghi dấu kết quả phối hợp giữa một cơ sở giáo dục đại học với đơn vị giáo dục nghề nghiệp tại Đắk Lắk.

Cùng với việc công nhận tốt nghiệp, những sinh viên có thành tích tốt trong học tập được biểu dương, khen thưởng, tạo động lực cho người học nỗ lực công tác tốt hơn.

Trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc. (Ảnh: NT)

Theo đại diện Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, từ 2019, đơn vị bắt đầu phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột trong đào tạo từ xa. Đến nay, chương trình thu hút hơn 700 sinh viên thuộc các ngành Luật, Kế toán và Quản trị kinh doanh; khoảng 320 người đã hoàn thành chương trình, được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân.

"Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, chuyên môn, đánh giá kết quả, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột đảm nhiệm vai trò đơn vị phối hợp tại địa phương, hỗ trợ tổ chức, quản lý lớp học và bảo đảm những điều kiện cần thiết cho người học", vị đại diện thông tin.

Còn theo đại diện Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột, sự phối hợp này đặc biệt có ý nghĩa đối với người đã đi làm, có gia đình hoặc không có điều kiện rời Đắk Lắk để học tập trung dài hạn tại các đô thị lớn. Đặt điểm học ngay tại địa phương giúp người học giảm áp lực đi lại, thuận lợi hơn trong sắp xếp công việc và duy trì quá trình học tập.

Từ một đơn vị hỗ trợ địa điểm, Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột từng bước trở thành cầu nối giữa người học tại Đắk Lắk với cơ sở đào tạo đại học. Vai trò ấy góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngày càng rõ nét.

Các tân cử nhân tại buổi lễ. (Ảnh: NT)

Tấm bằng không phải điểm kết thúc

Đại diện các tân cử nhân, anh Nguyễn Quang Thành (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) cho biết, kết quả đạt được là thành quả của ý chí, nghị lực và sự kiên trì trong suốt quá trình học tập.

“Quá trình đào tạo đã cung cấp cho chúng tôi nền tảng kiến thức, tầm nhìn về lĩnh vực chuyên môn, giúp mỗi người tiếp tục tự đào tạo, phát triển năng lực cá nhân và nâng cao khả năng thích nghi với môi trường làm việc”, anh Thành chia sẻ.

Cũng theo anh Thành, bên cạnh nỗ lực của mỗi sinh viên, sự hướng dẫn của giảng viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh và điều kiện học tập do Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột hỗ trợ đã giúp người học hoàn thành chương trình.

Đại diện Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: NT)

Phát biểu tại lễ trao bằng, đại diện Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh nhắn nhủ: "Kiến thức được trang bị trong nhà trường mới chỉ là nền tảng ban đầu. Chuyển đổi số, kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng yêu cầu của thị trường lao động. Người tốt nghiệp phải tiếp tục tự học, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề để thích nghi.

Nhà trường kỳ vọng các tân cử nhân tiếp tục thực hiện tinh thần “học tập suốt đời”, biến kiến thức thành năng lực nghề nghiệp và những đóng góp thiết thực cho quê hương".

Theo ThS Trần Thị Thiết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột, việc hơn 700 người được tiếp cận chương trình đại học và khoảng 320 người đã tốt nghiệp cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình phối hợp.

Quan trọng hơn, kết quả này khẳng định vai trò của nhà trường trong kết nối các nguồn lực giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và góp phần bổ sung nhân lực có trình độ cho Đắk Lắk.