Đến với không gian triển lãm, người dân, du khách được tham quan, trải nghiệm nghề gốm Biên Hòa, tìm hiểu nhạc cụ và âm nhạc dân tộc, nghề dệt thổ cẩm, các sản phẩm du lịch, OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương và thưởng thức đặc sản Đồng Nai.

“Chạm” vào những giá trị thực

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào không gian triển lãm là cách bài trí nghệ thuật, kết hợp những biểu tượng văn hóa đặc trưng như: hoa văn trống đồng, sắc màu thổ cẩm và hình ảnh các dân tộc. Tại đây, du khách được trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật làm gốm, tìm hiểu các công đoạn kéo sợi, dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc; lắng nghe âm thanh nhạc cụ dân tộc, thưởng thức điệu nhảy dân gian và chiêm ngưỡng những nét chữ thư pháp tinh tế.

Du khách nước ngoài trải nghiệm đàn đá tại không gian triển lãm Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Ngọc Liên

Chị Nguyễn Như Ý, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong những ngày cuối tuần vừa qua, chị cảm nhận rõ không khí sôi động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Đồng Nai, một thành phố trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ qua nhiều hoạt động nổi bật. Ấn tượng nhất là không gian triển lãm văn hóa với chủ đề Hồn Việt - Sắc Đồng Nai, giúp chị hiểu thêm nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc, tìm hiểu bảo vật đàn đá và thưởng thức âm thanh réo rắt của đàn đá qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

“Không chỉ không gian văn hóa, ẩm thực, những ngày qua tôi thấy khá nhiều điểm có những hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại các khu vực như: Thành cổ Biên Hòa, công viên Biên Hùng… các điểm đến sôi động, tạo sân chơi cho nhiều người dân. Tôi hy vọng thành phố sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động, tạo dấu ấn, thu hút du khách” - chị Nguyễn Như Ý cho hay.

Không gian triển lãm còn thu hút nhiều du khách nước ngoài. Bà Olivia, du khách đến từ Úc chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm không gian văn hóa ấn tượng và tìm hiểu về những giá trị văn hóa, ẩm thực của người Việt Nam. Tôi đã được “chạm” vào những âm thanh rất lạ từ nhạc cụ đàn đá, được tận mắt chứng kiến những nét chữ thư pháp, đặc biệt là lần đầu tiên tôi được thưởng thức rượu cần của người Việt Nam với cách uống rất thú vị. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có những khám phá văn hóa, lịch sử độc đáo khác trong thời gian lưu trú tại Việt Nam”.

Nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Với chuỗi hoạt động phong phú như: triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 tạo nên không gian đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh và lan tỏa. Trong một tuần tổ chức, không gian triển lãm văn hóa, ẩm thực, con người Đồng Nai đã góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa, sự giao thoa và gắn kết giữa các dân tộc Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng.

Du khách nước ngoài trải nghiệm uống rượu cần của đồng bào dân tộc tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định: Đồng Nai - dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa không chỉ là chủ đề của một tuần văn hóa mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển của thành phố hôm nay: kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo thành phố mong muốn tinh thần của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc, từ hành động, công việc, khu dân cư đến đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Qua đó cùng gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, vun đắp tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, chung sức xây dựng thành phố phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mọi người dân được sống, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh xác định: Đồng Nai cần xây dựng, phát triển nhóm sản phẩm du lịch văn hóa - tín ngưỡng, khai thác giá trị văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử, công trình, kiến trúc, nghề và làng nghề truyền thống (đặc biệt là gốm truyền thống Biên Hòa), phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ khách du lịch. Đây là một trong 3 nhóm sản phẩm chính của du lịch Đồng Nai.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sự phát triển của một đô thị không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, hạ tầng hay tốc độ đô thị hóa mà còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa, bản sắc con người và sự gắn kết cộng đồng. Đồng Nai đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới. Dù phía trước còn nhiều nhiệm vụ, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, nền tảng văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng vươn lên của mỗi người dân, thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.