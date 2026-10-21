Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh

Sáng 21/10, sau khi nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra ở hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về 7 dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ lần này là phải sửa đổi bằng được những quy định đang tồn tại bất cập.

Có những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, nhưng trước mắt, những vấn đề cấp bách phải được sửa đổi ngay. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ sáng 21/10. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra của các cơ quan chức năng, đã phát hiện nhiều lỗ hổng trong quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn cũng như quá trình tổ chức thực hiện, dẫn đến phát sinh nhiều khâu trung gian, đẩy giá thuốc và trang thiết bị y tế lên cao bất hợp lý.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện thủ đoạn một công ty thành lập nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, thực hiện các giao dịch mua bán lòng vòng, khiến giá thiết bị y tế khi nhập khẩu vào Việt Nam bị đẩy lên rất cao. Hệ quả nghiêm trọng của tình trạng này là làm gia tăng chi phí khám, chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và gây áp lực lớn đối với ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng khẳng định Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập trong quản lý, cung ứng và mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những đại biểu công tác trong lĩnh vực y tế, tại các bệnh viện, nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến trực tiếp vào từng điều khoản của dự thảo Luật, bảo đảm các quy định khi được ban hành phải thực sự tháo gỡ được những vướng mắc từ thực tiễn.

Đề cập đến những bất cập trong cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng đặt câu hỏi: "Tại sao các bệnh viện tư nhân đều có thể mua được thuốc và thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp mà các bệnh viện công lại không mua được?".

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Bộ Y tế về việc nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm của các bệnh viện tư nhân, từ đó xây dựng cơ chế phù hợp để các bệnh viện công có thể tiếp cận thuốc, trang thiết bị y tế với mức giá hợp lý hơn.

Thủ tướng đề nghị nghiên cứu cơ chế mua sắm phù hợp với từng nhóm thuốc, trang thiết bị y tế, thay vì áp dụng cứng nhắc một phương thức.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, những mặt hàng sử dụng phổ biến có thể thực hiện đấu thầu, kể cả đấu thầu tập trung; còn những loại thuốc, trang thiết bị chuyên biệt có thể áp dụng cơ chế đàm phán giá.

"Những mặt hàng nào đại trà, chúng ta có thể đấu thầu; những mặt hàng nào chuyên biệt thì chúng ta có thể đàm phán giá", Thủ tướng nêu định hướng.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cho phép bệnh viện trực tiếp đàm phán, mua sắm một số loại thuốc, trang thiết bị y tế trong khuôn khổ pháp luật. Bộ Y tế và các chuyên gia cũng có thể làm việc trực tiếp với các hãng, doanh nghiệp sản xuất để đàm phán mức giá phù hợp.

Đề cập đến quan điểm quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thuốc và trang thiết bị y tế là những hàng hóa đặc thù, phục vụ trực tiếp hoạt động khám, chữa bệnh. Vì vậy, Nhà nước phải có cơ chế kiểm soát giá phù hợp, không thể hoàn toàn để thị trường tự điều chỉnh.

"Đồng ý các doanh nghiệp phải có lợi nhuận nhưng chỉ lợi nhuận ở mức hợp lý thôi", Thủ tướng nói. Trong bối cảnh chi phí khám, chữa bệnh mà người dân phải tự thanh toán còn cao, giá thuốc và trang thiết bị y tế cần phù hợp với khả năng chi trả, đồng thời bảo đảm lợi ích hợp lý của doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến trực tiếp vào các điều khoản trong dự thảo Luật và dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm, với quyết tâm phải có một khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu quản lý, đưa giá thuốc và trang thiết bị y tế về mức phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận của người bệnh và các bệnh viện.