Đưa Gala Sao Mai về Sầm Sơn, Thanh Hóa tạo điểm nhấn du lịch cuối năm

Tối 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026.

Không chỉ là đêm hội âm nhạc quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng, chương trình còn mở ra cơ hội quảng bá di sản, văn hóa, con người và kích cầu du lịch Thanh Hóa đến đông đảo khán giả cả nước.

Đông đảo khán giả đến tham dự Gala Sao Mai 2026 tại quảng trường biển Sầm Sơn

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, với sự tham gia của nhiều ca sĩ thành danh từ cuộc thi Sao Mai qua các mùa giải như Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Thơ, Thành Lê, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Dương Hoàng Yến, Hồ Quỳnh Hương... cùng 16 thí sinh tham gia vòng chung kết Sao Mai 2026.

Ca sỹ Anh Thơ trở lại quê nhà trong đêm Gala Sao Mai 2026

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thanh Hóa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Gala Sao Mai. Thông qua sự phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, tỉnh mong muốn mang đến khán giả cả nước một chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống, thân thiện và không ngừng đổi mới.

Đông đảo khán giả, du khách, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành tham dự Gala Sao Mai 2026

Theo lãnh đạo tỉnh, những giọng ca, giai điệu bên bờ biển Sầm Sơn sẽ góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và con người Thanh Hóa đến công chúng.

Gala Sao Mai 2026 được dàn dựng thành 3 phần với các chủ đề “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Các tiết mục có sự kết hợp giữa những giọng ca thành danh và các thí sinh trẻ, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc màu, từ nhạc nhẹ, thính phòng đến dân gian.

Không gian âm nhạc đa sắc màu, từ nhạc nhẹ, thính phòng đến dân gian.

Đáng chú ý, phần “Giao thoa” mang đến nhiều tiết mục đậm sắc thái quê hương như “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Neo đậu bến quê”, đặc biệt là màn kết hợp “Ngồi tựa mạn thuyền - Đi cấy”, kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với dân ca Thanh Hóa. Sự giao thoa này góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn riêng cho chương trình.

Không chỉ quảng bá bằng âm nhạc, hình ảnh đất và người xứ Thanh còn được giới thiệu qua các phóng sự về Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vẻ đẹp thiên nhiên Pù Luông, du lịch biển và ẩm thực địa phương. Những hình ảnh trải nghiệm của các thí sinh tại các địa danh tiêu biểu cũng góp phần đưa tiềm năng du lịch Thanh Hóa đến gần hơn với khán giả.

Sân khấu Gala Sao Mai được dàn dựng công phu

Khép lại đêm Gala là phần “Hành trình tỏa sáng” với những màn trình diễn sôi động, giàu cảm xúc. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương gây chú ý với hai ca khúc “Có nhau trọn đời” và “Hoang mang”. Tiết mục “Việt Nam tinh hoa” do các thí sinh Sao Mai 2026 cùng vũ đoàn và nhóm người đẹp trình diễn trong bộ sưu tập áo dài đã khép lại chương trình.

Việc lựa chọn Quảng trường biển Sầm Sơn làm địa điểm tổ chức Gala Sao Mai 2026 không chỉ tạo thêm một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô cho Thanh Hóa mà còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách đối với điểm đến Sầm Sơn trong thời điểm cuối năm.

Thông qua chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, Thanh Hóa có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch biển, di sản, văn hóa và con người xứ Thanh, tạo sức lan tỏa cho hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch.