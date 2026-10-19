Đưa FTA Việt Nam - EFTA sớm đi vào thực thi từ năm 2027

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ. Ảnh: dangcongsan.vn

Hai bên đã trao đổi các biện pháp sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) vào thực thi, thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Guy Parmelin và Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11/10/1971 - 11/10/2026), khi quan hệ Đối tác toàn diện đang được triển khai mạnh mẽ. Bộ trưởng cảm ơn sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA kết thúc đàm phán ngày 02/7/2026, sau hơn 14 năm, 21 phiên đàm phán chính thức và được ký kết sáng ngày 18/10/2026 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thụy Sĩ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EFTA. Theo số liệu của Thụy Sĩ, thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng gần 26%; theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2026 kim ngạch song phương đạt 806,2 triệu USD, tăng 6,9%. Tính đến ngày 30/9/2026, Thụy Sĩ có 247 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD, đứng thứ 20/154 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Kế hoạch thực thi Hiệp định cũng như các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị hai bên trao đổi định kỳ về tiến độ phê chuẩn, đồng thời phía EFTA, trong đó có Thụy Sỹ sớm hoàn tất việc phê chuẩn để đưa Hiệp định vào thực thi ngay từ đầu năm 2027.

Để doanh nghiệp hai bên sớm tận dụng cơ hội từ Hiệp định, Bộ trưởng đề nghị Thụy Sĩ và các nước EFTA ưu tiên, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động như cung cấp thông tin về Hiệp định cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, định hướng các chương trình hỗ trợ của Thụy Sĩ/EFTA vào thực thi Hiệp định đồng thời xem xét hợp tác về xuất xứ, SPS, TBT,... Bộ trưởng khẳng định, là một đối tác có trách nhiệm, Việt Nam sẽ thực thi đầy đủ các cam kết của Hiệp định, trong đó có các cam kết về sở hữu trí tuệ.

Nhằm thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch song phương tăng gấp đôi vào năm 2030 mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, Bộ trưởng đề nghị phía Thụy Sĩ tạo thuận lợi tiếp cận thị trường cho nông, thủy sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam; khuyến khích các hệ thống phân phối lớn của Thụy Sĩ tăng mua hàng Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thông qua Chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) và Dự án SwissTrade.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng mong muốn doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng thương mại và logistics; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh hoàn tất Thỏa thuận song phương về hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2025 - 2028 của Tổng cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO), đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhà máy thông minh và quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.

Tổng thống Guy Parmelin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam và Bộ Công Thương, đánh giá cao vai trò của Bộ trong quá trình đàm phán Hiệp định Việt Nam - EFTA. Tổng thống khẳng định Thụy Sĩ sẽ thúc đẩy thủ tục phê chuẩn Hiệp định, khuyến khích doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và tiếp tục đồng hành với Việt Nam qua các chương trình hợp tác của SECO. Hai bên cũng trao đổi về việc rà soát, cập nhật Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương và các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo nghề.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên nhất trí giao các cơ quan chức năng duy trì trao đổi thường xuyên về tiến độ phê duyệt, phê chuẩn Hiệp định và cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thảo luận, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng thực chất, hiệu quả.