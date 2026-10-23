Đưa Fabregas đến MU để rồi lại sa thải?

Fabregas rất có uy tại Como.

Dưới thời Cesc Fabregas, Como không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng vẫn chơi đầy năng lượng, có tổ chức và áp đảo MU. Vậy tại sao đội bóng Anh không nghĩ đến việc mời HLV người Tây Ban Nha về Old Trafford?

Fabregas còn hợp đồng với Como đến năm 2028, nhưng đây chưa hẳn là trở ngại lớn. Khi ký hợp đồng 4 năm vào năm 2024, hai bên được cho là đã thống nhất những điều khoản tương đối linh hoạt, cho phép ông ra đi trước thời hạn. Tuy nhiên, đưa Fabregas đến MU là một chuyện, còn giúp ông thành công tại Old Trafford lại là bài toán hoàn toàn khác.

Como có thứ MU thiếu là một tập thể chịu chơi bóng

Sau chiến thắng 4-1 trước MU ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 21/10, Cesc Fabregas tiết lộ ông từng yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ khi đã dẫn trước 4-0. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí bảo học trò ngừng chạy, giữ vị trí ở khu vực giữa sân để dành sức cho những trận đấu tiếp theo.

Chi tiết này cho thấy các cầu thủ Como tuân thủ rất tốt yêu cầu chiến thuật của Fabregas. Ngay cả khi dẫn trước 4-0, họ vẫn tích cực di chuyển, gây sức ép và không có dấu hiệu chủ quan. Chỉ khi HLV yêu cầu giảm nhịp độ, các cầu thủ mới chủ động chơi chậm lại. Tinh thần kỷ luật và sự thống nhất trong cách thi đấu là những yếu tố quan trọng giúp Como phát huy sức mạnh tập thể.

Còn HLV Michael Carrick có gì?

Sau trận thua Como, Carrick thẳng thắn chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU. Ông nhấn mạnh rằng dù sử dụng hệ thống hay chiến thuật nào, một đội bóng cũng không thể chiến thắng nếu cầu thủ không chịu chạy, không di chuyển lên phía trước và không lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Phát biểu ấy cho thấy Carrick muốn đưa cuộc tranh luận trở về vấn đề cơ bản nhất của bóng đá: chiến thuật chỉ có thể phát huy tác dụng khi cầu thủ thực hiện nó bằng sự tập trung và nỗ lực cần thiết. Còn nếu các cầu thủ không hợp tác thì dù HLV là ai, là Fabregas, là Guardiola hay Luis Enrique cũng vậy.

Thêm một ví dụ nữa cho sự tương phản của Como và MU là thái độ các cầu thủ.

Các cầu thủ Como không chỉ thi đấu năng nổ mà còn tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của Fabregas. Trong khi đó, MU lại cho thấy hình ảnh trái ngược.

Sau trận thua, đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức chiến thuật của ban huấn luyện, cho rằng đội bóng không gây đủ sức ép lên đối thủ. Dù Bruno có lý do để thất vọng, việc đội trưởng công khai chất vấn phương pháp của HLV cũng đặt ra dấu hỏi về sự thống nhất trong nội bộ MU.

Khi cầu thủ và ban huấn luyện còn bất đồng về cách chơi, ngay cả một người giỏi tổ chức chiến thuật như Fabregas cũng khó bảo đảm thành công nếu chuyển đến Old Trafford.

Sự tương phản ấy phần nào lý giải vì sao Como có thể đánh bại một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ danh tiếng hơn. Đội bóng Italy không nhất thiết vượt trội Man Utd về chất lượng từng cá nhân, nhưng có thể tạo ra lợi thế bằng tinh thần đoàn kết và sự tuân thủ chiến thuật.

Khi các cầu thủ cùng di chuyển theo một ý tưởng, đội bóng có thể chơi tốt hơn tổng giá trị của những cái tên trong đội hình.

Carrick đang chịu nhiều sức ép tại MU.

Từ Ten Hag, Amorim đến Carrick: vấn đề không chỉ nằm ở ghế HLV

MU cũng bao lần mong thay tướng đổi vận. Họ từng đặt kỳ vọng lớn vào Erik ten Hag sau những thành công của ông tại Ajax. Ruben Amorim cũng đến Old Trafford với danh tiếng được xây dựng từ công việc tại Sporting. Nhưng những gì diễn ra cho thấy thành công ở CLB này không bảo đảm thành công ở CLB khác, đặc biệt khi môi trường mới có những áp lực, giới hạn và vấn đề quản trị khác biệt.

Ten Hag và Amorim đều không kém tài nhưng họ đều gặp vấn đề với các cầu thủ ở MU. Điều khác biệt ở đây là cầu thủ Ajax thời Ten Hag, Sporting thời Amorim đều tuân thủ răm rắp ý đồ của HLV như các cầu thủ Como với Fabregas hiện giờ.

Nhưng sự đơn giản đó trở thành xa xỉ ở MU khi các cầu thủ ở Old Trafford đều tự biến thành ngôi sao có cái tôi còn vượt cả HLV.

Do vậy, khi chứng kiến nhiều HLV nối tiếp nhau gặp khó khăn, câu hỏi không thể chỉ là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế tiếp theo. Cần xem xét cả cấu trúc đội bóng, chính sách chuyển nhượng, sự ổn định trong định hướng chuyên môn và cách CLB xây dựng một tập thể có trách nhiệm với nhau.

Vấn đề mấu chốt của MU vẫn là một câu hỏi từ bấy lâu: Liệu đội bóng có đủ sự đồng thuận để một HLV thực hiện đến cùng những nguyên tắc của mình? Các cầu thủ ngôi sao sẵn sàng hy sinh cái tôi để coi kỷ luật là trên hết? Với tập thể hiện nay của MU thì đúng là cực khó.

Muốn MU thi đấu quyết liệt và có tổ chức như Como, có lẽ phải thay đổi gần như toàn bộ đội hình, thậm chí đưa cả những học trò hiện tại của Fabregas về Old Trafford. Nhưng ngay cả phương án ấy cũng chưa chắc thành công. Khi khoác áo một CLB lớn như MU, chịu nhiều áp lực và được hưởng đãi ngộ cao hơn, liệu các cầu thủ Como có còn giữ được tinh thần kỷ luật và thái độ thi đấu như hiện tại?

Nếu họ cũng bắt đầu đề cao cái tôi và không còn tuân thủ yêu cầu của HLV, Fabregas có lẽ cũng khó xoay chuyển tình hình.