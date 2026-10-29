Đưa đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phú Quốc vào khai thác

Vào lúc 7 giờ 5 phút cùng ngày, chuyến bay số hiệu 9G1955 của Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường cất hạ cánh mới của sân bay Phú Quốc, bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa sân bay vận hành song song hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga hành khách T2 từ tháng 5-2027, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Chuyến bay của Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways - chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh trên đường cất hạ cánh mới của sân bay Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Code E của ICAO, được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và máy bay Code F.

Công trình được Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai với nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết thất thường, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, nhân công khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao. Trong khi sân bay vẫn hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ. Hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ.

Đường cất hạ cánh trải qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, thể hiện năng lực tổ chức thi công, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tặng hoa chào mừng phi hành đoàn trên chuyến bay.

Sau khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào khai thác, sân bay Phú Quốc sẽ tạm đóng đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m và mở rộng lên 75m, gồm 45m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên. Sau nâng cấp, đường cất hạ cánh số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các máy bay thân rộng Code F như Boeing B747-8F và Airbus A380-800.

Trong khoảng 6 tháng thi công đường cất hạ cánh số 1, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường cất hạ cánh số 2, bảo đảm khai thác thông suốt lịch bay mùa Đông năm 2026-2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đường cất hạ cánh số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5-2027.

Khi hai đường cất hạ cánh cùng vận hành, sân bay Phú Quốc sẽ gia tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt và duy trì khai thác ngay cả khi một đường cất hạ cánh cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường. Đường cất hạ cánh số 1 sau nâng cấp cũng giúp khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài bằng máy bay thân rộng tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cấu hình này cho phép tiếp nhận đồng thời các chuyến chuyên cơ, thuê chuyến và thương mại.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại máy bay thân rộng hiện đại, qua đó, đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027”.

Sân bay Phú Quốc đang gấp rút hoàn thiện nhiều hạng mục để khai thác đồng bộ phục vụ APEC 2027.

Nhà ga hành khách T2 cũng đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường cất hạ cánh số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5-2027. Nhà ga kết hợp kiến trúc biểu tượng với các công nghệ hiện đại như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Giai đoạn 1, sân bay Phú Quốc hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt khách trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế.